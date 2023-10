5 giochi per Game Boy con una grafica davvero impressionante

Il celebre mattone grigio di Nintendo ha offerto un parco titoli non solo enorme, ma anche pieno di sorprese. Abbiamo scoperto ad esempio diversi giochi sottovalutati per il primo Game Boy, ma la leggendaria console portatile ha ospitato anche opere visivamente impressionanti per gli standard della console.

Di seguito vi elenchiamo 5 giochi per Game Boy con una grafica davvero notevole, da "effetto wow" garantito:

Donkey Kong Land 2

Un po' tutta la trilogia di Donkey Kong Land si può considerare davvero all'avanguardia considerate le capacità tecniche della piccola piattaforma Nintendo. Del resto non c'è da sorprendersi: dietro lo sviluppo della serie ci sono pur sempre i ragazzi di Rare, gli stessi che su Super Nintendo crearono quel miracolo tecnico che corrisponde al nome di Donkey Kong Country e relativi seguiti. Ma se il primo episodio per Game Boy tendeva ad avere una grafica un po' troppo scura in certi momenti, con Donkey Kong Land 2 gli sviluppatori compiono un vero salto di qualità: visuali così pulite, precise e dettagliate si sono viste pochissime volte su questa iconica console, lasciando letteralmente a bocca aperta per il suo impatto grafico. Il successivo Donkey Kong Land III si presenterà tecnicamente invariato, ma il risultato rimane comunque impressionante.

Killer Instinct

Ancora una volta Rare: non contenta di aver già impressionato con Donkey Kong Land, la software house inglese fa il bis con la splendida conversione portatile del primo Killer Instinct, un piccolo gioiello tutto da gustarsi anche su Game Boy. A colpire non era solo l'ottima giocabilità in linea con gli standard del capitolo maggiore, ma anche la notevole grafica che mostrava personaggi ben definiti e graziati da ottime animazioni darsi battaglia su sfondi ricchi di dettagli. Assieme ad un altro riuscito Picchiaduro, Samurai Shodown III, Killer Instinct non ha rivali nel suo genere sulla console Nintendo.

Kirby's Dream Land 2

Se già il capitolo originale aveva conquistato critica e pubblico per le sue deliziose visuali, con Kirby's Dream Land 2 la serie della palletta di HAL Laboratory rosa compie un altro poderoso balzo tecnico in avanti. Sprites bellissimi da vedere, animazioni curatissime ed ambientazioni evocative e ben differenziate tra loro sono gli ingredienti principali del quadro estetico messo a punto dagli sviluppatori con quest'avventura che, al netto dei colori in bianco e nero, non aveva nulla da invidiare al celebre Kirby's Adventure visto su NES due anni prima. Niente male affatto.

Wario Land Super Mario Land 3

La trilogia di Super Mario Land raggiunge la sua massima espressione tecnica con Wario Land, Platform che per la prima volta in assoluto ha il losco Wario come protagonista principale. Ma a cambiare non è solo il gameplay per meglio adattarsi all'essenza del personaggio: le visuali vengono radicalmente potenziate dando vita su schermo ad un autentico gioiello tecnico, fluido e privo di sbavature, e che non ha nemmeno disdegnato qualche efficace effetto visivo per impressionare ancora di più (ricordate le cascate o lo spettrale castello finale della world map?). Tra gli oltre 1000 giochi usciti su Game Boy, Wario Land è meritatamente tra i migliori di sempre grazie anche alla sua realizzazione grafica di prim'ordine.

X

No, non stiamo parlando del nuovo nome di Twitter, bensì di un simulatore spaziale sviluppato da Argonaut Software, la stessa compagnia dietro la nascita dell'originale Star Fox per Super Nintendo. Ed X era un prodotto veramente all'avanguardia considerato non solo il suo anno di uscita (il 1992) ma anche la sua piattaforma di riferimento: praticamente lo studio britannico aveva messo dentro una piccola cartuccia per Game Boy una grafica interamente tridimensionale e pure creata con grande efficacia: visto in movimento il gioco appariva incredibile, testimonianza delle notevoli capacità e risorse tecnologie a disposizione dello studio. Peccato solo che X sia stato pubblicato solo in Giappone, senza mai sbarcare ufficialmente nei territori occidentali.