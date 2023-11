5 giochi da giocare per forza se avete amato Mass Effect

La trilogia di Mass Effect pubblicata tra il 2007 e il 2012 si è rivelata una delle più amate ed importanti della sua generazione, capace di conquistare i favori di critica e pubblico in tutto il mondo. Ma l'avete già consumata, avete fatto anche Mass Effect Andromeda e nel volete ancora di più?

In questo caso allora vi suggeriamo 5 giochi simili a Mass Effect per gameplay, atmosfere o tematiche che potrebbero soddisfare le vostre esigenze:

Dragon Age

Nonostante il contesto completamente diverso tra le due serie, una sci-fi e l'altra dark fantasy, Dragon Age è quanto di più vicino possa esserci a Mass Effect essendo sempre stata sviluppata da BioWare. Le similitudini tra i due brand diventano più nette a partire da Dragon Age II: il secondo capitolo della serie riprende da Mass Effect la ruota dei dialoghi e la struttura generale del gameplay in termini di esplorazione e gestione di quest principali e secondarie. Se dunque amate anche le tematiche fantasy, Dragon Age è la scelta ideale.

No Man's Sky

Sebbene in termini puramente ludici le sue opere siano ben diverse tra loro, No Man's Sky e Mass Effect condividono un tratto in comune non di poco conto: un'intera galassia da scoprire in tutte le sue sfumature con pianeti ben diversi tra loro che aspettano soltanto la visita dei giocatori. Se l'esplorazione spaziale alla base dell'opera BioWare vi è piaciuta, ci sono ottime possibilità che possa convincervi anche la produzione targata Hello Games che poggia le sue fondamenta proprio su questo concept sempre affascinante.

Star Wars: Knights of the Old Republic

Ancora un gioco BioWare ma molto significativo: è proprio con l'esperienza maturata con Star Wars KOTOR che la software house canadese getterà le basi per l'originale Mass Effect con l'intenzione di creare una propria IP non necessariamente basata su un franchise storico come quello di Star Wars. I tratti in comune tra KOTOR ed il primo Mass Effect sono piuttosto evidenti non sono in ottica atmosfere ed ambientazioni, ma anche nella gestione di party ed inventario. Poco ma sicuro, KOTOR è un prodotto di grandissimo livello. Chissà se Star Wars KOTOR Remake è ancora vivo a tutti gli effetti e se prima o poi lo vedremo in azione.

Starfield

Forse il gioco più vicino a Mass Effect in circolazione. Entrambi Action/RPG a tinte sci-fi, Starfield può essere giocato anche interamente in terza persona risultando così ancora più simile all'opera BioWare. Anche qui inoltre l'esplorazione della galassia riveste un ruolo centrale all'interno dell'esperienza offerta dal gioco, alternandola a frenetici combattimenti a suon di armi da fuoco. Starfield resta pur sempre un'esperienza Bethesda al 100%, tuttavia con il prossimo Mass Effect che potrebbe uscire addirittura nel 2029 forse è bene distrarsi quanto più a lungo possibile con l'ultima creazione di Todd Howard e del suo team.

The Bureau: XCOM Declassified

Spin-off di XCOM, The Bureau XCOM Declassified è uno shooter tattico che si ispira a Mass Effect su più punti: oltre alla presenza di una ruota delle armi simile a quanto visto nella serie BioWare, anche la gestione del party durante le battaglie ed i dialoghi con i compagni di squadra appaiono simili alle avventure con protagonista il Comandante Shepard. Nonostante i punti in comune, c'è da dire che The Bureau non dimostra la stessa cura dimostrata da Mass Effect in questi aspetti, ma proprio per questo i fan potrebbero dargli una chance e, magari, restarne anche piacevolmente colpiti.