5 giochi con una grafica pazzesca che hanno floppato in pieno

Sono tanti i giochi che hanno puntato sulla grafica come punto di forza per far salire l'hype e la storia recente (e non) è piena di titoli che possiamo inserire in questa categoria: ultimo in ordine di tempo è The Callisto Protocol, ma ce ne sono tanti altri. Ecco 5 giochi con il graficone che però hanno floppato una volta giunti sul mercato.

The Callisto Protocol

Atteso come l'erede spirituale di Dead Space (non a caso dietro c'è la mano di Glen Schofield, fondatore di Visceral Games), The Callisto Protocol è stato uno dei giochi più attesi del 2022, al momento dell'uscita però il gioco non ha brillato come sperato, e questo nonostante l'ottima grafica: se il gameplay ha diviso la critica, il comparto tecnico di The Callisto Protocol ha messo tutti d'accordo, ma questo non è bastato ad evitarne il flop. The Callisto Protocol è costato 160 milioni di dollari ed ha venduto meno di due milioni di copie. Risultato? A settembre 2023, il director Glen Schofield ha lasciato lo studio Striking Distance.

Ryse Son of Rome

Sviluppato da Crytek, Ryse nasce come gioco Xbox 360 compatibile con Kinect per poi evolversi e cambiare piattaforma: sarà infatti uno dei giochi più apprezzati al lancio di Xbox One nel 2013. E nonostante i dieci anni sulle spalle, Ryse si difende ancora benissimo dal punto di vista tecnico con volti incredibilmente dettagliati e ambientazioni lussureggianti, situazione che migliora ulteriormente se prendiamo in esame la versione PC uscita nel 2014.

Ryse è stato un flop commerciale ma è entrato nel cuore di una vasta nicchia di giocatori che da anni chiede a gran voce Ryse Son of Rome 2. Ma Crytek non ci sente...

The Order 1886

Uscito nel 2015 solo su PS4, rappresenta dal punto di vista tecnico un vero gioiellino targato Ready At Dawn, studio che aveva già dimostrato di saperci fare sfruttando al massimo le capacità della piccola PSP dando vita a God of War Chains of Olympus e God of War Ghost of Sparta, da molti considerati i migliori giochi in assoluto per la portatile Sony. The Order 1886 ha tutto quello che serve, all'apparenza, per sfondare: un comparto tecnico super, una direzione artistica sublime e un'estetica Steampunk vittoriana di grande impatto. Purtroppo la trama non ha brillato e il level design "a corridoio" non ha convinto. Eppure, ancora oggi c'è chi spera in un sequel, ma non trattenete il respiro.

Anthem

Ad oggi purtroppo Anthem è uno dei più grandi flop di BioWare sotto la gestione Electronic Arts. Niente funzionava per quanto riguarda il gameplay mentre il comparto tecnico era sicuramente di ottima caratura, con un design dei robottoni di altissimo impatto e in generale ambientazioni ricche di dettagli unite ad animazioni curatissime e una attenzione ai dettagli quasi maniacale per alcuni aspetti.E nei video pre lancio il comparto tecnico era ancora più stupefacente... Il gameplay però era rotto e i giocatori se ne sono accorti presto, tanto che BioWare decise di correre ai ripari con Anthem Next, nuova fase del progetto che avrebbe dovuto sistemare i tanti problemi. Ma Anthem Next non è mai uscito ed è stato cancellato da EA, mettendo così la parola fine al progetto.

Marvel's Avengers

Il gioco di Square Enix poteva contare sicuramente su un comparto tecnico brillante e anche se i Vendicatori non avevano il volto delle controparti cinematografiche (per questi di diritti d'immagine e licenze), i modelli ed i volti si distinguevano dalla media, risultando ottimamente curati. Anche le ambientazioni riproducevano fedelmente gli scenari visti nei film e nei fumetti, e non possiamo non citare gli effetti speciali che rendevano davvero una goduria per gli occhi eseguire combo e usare le armi di ogni Avenger. Il supporto post lancio ha introdotto nuovi personaggi e modalità di gioco ma nel complesso Marvel's Avengers non è mai realmente decollato e oggi viene svenduto a meno di tre euro in formato digitale, in vista dell'imminente chiusura dei server. Game over.