5 giochi gratis per Android da provare a Halloween

Halloween è alle porte e si inizia a respirare l'atmosfera "spooky" del periodo. Potreste dunque essere alla ricerca di alcuni giochi gratuiti per Android, così da divertirvi in un modo che si contestualizza bene in questo momento dell'anno. La lista di seguito potrebbe quindi fare al caso vostro.

Modalità Zombie di COD Mobile

Se siete alla ricerca di qualcosa di rapido, nonché di legato a un'esperienza che magari già conoscete da lungo tempo, potrebbe interessarvi fare un salto su Call of Duty Mobile. Infatti, dopo un lungo tempo di assenza, la modalità Zombie è tornata e sta già facendo divertire gli appassionati della serie.

Five Nights at Freddy's AR

Se avete intenzione di approcciarvi alla serie Five Nights at Freddy's ma non volete mettere le mani al portafogli o magari vorreste quantomeno approfondire un'esperienza diversa dal solito in vista di Halloween, FNaF AR potrebbe fare per voi. Vedere gli animatronics in realtà aumentata può infatti anche andare oltre all'atmosfera "spooky".

Eyes: Scary Thriller Horror

Un titolo horror disponibile ormai da molti anni su dispositivi mobili, ma che può sempre rivelarsi una "piacevole scoperta" nel periodo di Halloween per chi non ne ha mai sentito parlare, è Eyes: Scary Thriller Horror. Non vogliamo farvi troppi spoiler, ma entrare in una villa di notte è un grande classico in questi contesti.

SIMULACRA: Pipe Dreams

Avete presente l'esperienza horror di SIMULACRA, in cui si esplora il telefono di una donna scomparsa? Ebbene, esiste uno spin-off free-to-play chiamato SIMULACRA: Pipe Dreams. In questo caso di mezzo c'è la storia di Teddy, alle prese con un videogioco anche fin troppo coinvolgente.

Dead by Daylight Mobile

Un titolo ormai diventato "un classico" in questo periodo dell'anno (e non solo) è Dead by Daylight Mobile. Si tratta di un titolo multigiocatore in cui quattro utenti cercano di fuggire dal killer. Il problema? Quest'ultimo è controllato da un altro giocatore. Se state cercando un'esperienza da effettuare in compagnia, potrebbe interessarvi darci un'occhiata.