Ecco 5 giochi gratis per Android in realtà aumentata: non esiste solo Pokémon GO

Non c'è solamente l'evento di Pokémon GO incentrato su Clefairy a rappresentare un'esperienza interessante in termini di realtà aumentata. Infatti, su Android esistono diversi altri titoli AR gratuiti: ci apprestiamo ad approfondire alcuni giochi di questo tipo che potreste non conoscere.

Knightfall AR

Combattimenti tra eserciti sul divano di casa propria? È possibile, grazie a Knightfall AR, titolo scaricabile gratuitamente dal Play Store. Lo scopo è quello di difendere la città di Acri dall'esercito invasore, così da proteggere il Sacro Graal. Respingere gli attacchi avendo una visuale dall'alto in realtà aumentata può rivelarsi più divertente del previsto.

Five Nights at Freddy's AR

Se apprezzate la serie di Five Nights at Freddy's, questo titolo in realtà aumentata, scaricabile senza sborsare alcunché dal Play Store, potrebbe fare al caso vostro. Conosciuto anche come Five Nights at Freddy’s AR: Special Delivery, dovrete affrontare gli animatronics in un mondo a metà tra virtuale e reale. Fate solamente attenzione a non spaventarvi troppo.

Ingress Prime

Ben prima di lanciare il fortunato Pokémon GO (uscito a luglio 2016), Niantic si è fatta conoscere mediante un titolo chiamato Ingress (noto anche come Ingress Prime e uscito a novembre 2012). Disponibile sul Play Store, quest'ultimo vede alla base un gameplay che ricorda molto da vicino quello di Pokémon GO, in quanto bisogna muoversi nel mondo reale e utilizzare uno "scanner".

In questo caso, però, ci sono due fazioni contrapposte, Illuminati e Resistenza. Queste ultime devono contendersi il controllo dei portali, che chiaramente rappresentano luoghi di interesse artistico o storico del mondo reale. Qual è l'obiettivo? Controllare più aree possibili per la propria fazione.

Angry Birds AR: Isle of Pigs

Avrete sicuramente sentito parlare almeno una volta di Angry Birds, la serie di videogiochi di Rovio che vede coinvolti uccelli arrabbiati e maialini verdi. Il lancio tramite la fionda dei primi è un'operazione che ha divertito parecchi utenti nel corso degli anni, ma potreste non sapere che è possibile fare tutto ciò in modo più immersivo mediante la realtà aumentata. Il titolo che incarna questa visione è Angry Birds AR: Isle of Pigs. Potete scaricarlo dal Play Store.

Krystal Kart AR

Nel 2020 Mario Kart Live: Home Circuit è approdato su Nintendo Switch, dando vita a corse automobilistiche a metà tra virtuale e reale. Non si tratta propriamente della stessa esperienza, ma se apprezzate l'unione tra macchinine e realtà aumentata, Krystal Kart AR potrebbe risultare un piacevole passatempo. Preparatevi a corse sfrenate sul divano di casa. Il punto di partenza è sempre il Play Store.