5 giochi gratis simili a Fortnite: Battle Royale e Hero Shooter come se piovessero

Fortnite, il Battle Royale di Epic Games, è amato per il suo gameplay vivace e il suo mondo colorato, per il suo stile artistico e per le numerose collaborazioni che lo vedono protagonista in numerosi aggiornamenti. Se siete alla ricerca di un'esperienza simile anche altrove, ecco 5 giochi simili a Fortnite che potrebbero piacervi.

Realm Royale Reforged

Realm Royale Reforged è un Battle Royale sviluppato da Heroic Leap Games e pubblicato da Hi-Rez Studios. È un gioco free-to-play, al momento in Accesso Anticipato, che permette di scegliere una classe, forgiare armi letali e padroneggiare potenti abilità. Lo stile fantastico del mondo richiama Fortnite e avete la possibilità di esplorarlo da soli o in squadra, mentre fuggite alle minacce che nasconde. Ha riscosso recensioni perlopiù positive ed è probabile che il feedback continuativo della community sfoci in ulteriori miglioramenti nel gameplay in futuro.

Potete scaricare il gioco su PC (Steam ed Epic Games Store), Nintendo Switch, Xbox e PlayStation.

Apex Legends

Sviluppato da Respawn e distribuito da EA, Apex Legends è uno sparatutto gratuito in cui si lotta per la gloria, per la fama e per la fortuna. È un battle royale a squadre in cui ogni giocatore sceglie un personaggio, chiamato "Leggenda", e si tuffa in combattimenti frenetici senza esclusione di colpi.

Il gioco si svolge in un universo la cui trama continua a evolversi, le mappe si espandono e nuove Leggende continuano a entrare in gioco. Ogni personaggio possiede abilità e personalità uniche, i movimenti sono fluidi e le sparatorie divertenti. In più, non mancano iniziative uniche, come la collaborazione fra Apex Legends e Post Malone.

Potete scaricare il gioco su PC (EA app per Windows e Steam), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox e Nintendo Switch.

Paladins

Paladins è uno sparatutto in prima persona gratuito, sviluppato da Evil Mojo Games e distribuito da Hi-Rez. Ambientato in un mondo fantasy molto colorato, presenta un cast di campioni in continua espansione, ognuno con abilità uniche. Si può giocare in cross-play, ci sono diverse modalità in cui cimentarsi, dal tutti contro tutti alle competizioni a squadre, e un elemento chiave del gioco è la personalizzazione, grazie a un sistema di costruzione del mazzo che permette di adattare le abilità del proprio campione al proprio stile di gioco.

Potete scaricare il gioco su PC (Epic Games Store e Steam), Xbox e PlayStation.

Overwatch 2

Overwatch 2, sviluppato da Blizzard Entertainment, è il seguito del popolare Overwatch. È un free-to-play sparatutto in prima persona, tuttora attivo e in evoluzione. Presenta una modalità multiplayer competitiva a squadre 5 contro 5 e alcune modalità cooperative PvE. I giocatori possono fare squadra o competere tra loro, scegliendo fra un vasto assortimento di eroi in continua crescita (come possiamo vedere con l'arrivo del campione Mauga), usufruire del cross-play e giocare in diverse mappe, mentre progrediscono sul Battle Pass per sbloccare le varie ricompense.

Potete scaricare il gioco su Battle.net, Steam, Xbox, PlayStation e Nintendo Switch.

PUBG Battlegrounds

Se siete disposti a rinunciare allo stile più cartoon tipico di Fortnite, rivisitando al contempo l’esperienza di un battle royale, PUBG: Battleground potrebbe fare al caso vostro. Sviluppato da Krafton, è un gioco di sopravvivenza competitivo che mette a confronto cento giocatori in una battaglia all'ultimo superstite. Con interessanti risvolti strategici, il gioco mette alla prova le capacità dei combattenti su un’isola in due diverse modalità. Al contempo, incentiva il lavoro di squadra (si può giocare assieme ai propri amici, naturalmente) e l’atmosfera è molto immersiva.

Potete scaricare il gioco su PC (Steam ed Epic Games Store), Xbox e PlayStation.