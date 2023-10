5 videogiochi horror da scaricare gratis su PC per Halloween

Vi siete già organizzati per trascorrere al meglio la notte più spaventosa dell'anno? Un videogioco horror ci sta sicuramente bene, per questo motivo in vista di Halloween ne abbiamo pescati cinque, liberamente scaricabili su PC senza spendere neppure un centesimo. Ecco a voi le nostre proposte!

The Evil Within 2 su Epic Games Store

Il pezzo più pregiato del lotto è sicuramente The Evil Within 2, una grande produzione che in questi giorni può essere ottenuta gratuitamente da Epic Games Store. Non dovete far altro che dirigervi a questo indirizzo ed aggiungerlo alla vostra raccolta, dove rimarrà per sempre.

The Evil Within 2 è stato sviluppato da Tango Gameworks, studio fondato da Shinji Mikami e ora facente parte della galassia degli Xbox Game Studios. Ambientato tre anni dopo i fatti del primo capitolo, questo survival horror in terza persona vede il detective Sebastian Castellanos ritornare nello STEM nel tentativo di salvare sua figlia. Le meccaniche di gameplay consentono di affrontare le mostruosità in due differenti modi: a testa bassa, scaricando loro addosso tonnellate di piombo, oppure in maniera furtiva, avvalendosi di trappole create al bisogno.

Per dovere di completezza, segnaliamo che su Epic Games Store potete riscattare gratis anche Tandem: A Tale of Shadows, un puzzle platform che fonde gameplay a scorrimento laterale e visuale dall'alto. Non è propriamente un horror, ma la sua estetica dark può risultare adatta alla notte di Halloween.

AfterHours

AfterHours è un horror psicologico in prima persona ambientato in un ospedale abbandonato popolato da una misteriosa creatura intenzionata ad uccidervi. Esplorando le varie stanze della struttura alla ricerca di oggetti utili all'avanzamento, dovrete prestare attenzione ad ogni singolo passo per non attirare la sua attenzione.

Scarica da Steam

Alpha Polaris: A Horror Adventure Game

Indirizzato agli amanti dei punta e clicca vecchia scuola, Alpha Polaris: A Horror Adventure Game trae ispirazione dal mito di Cthulhu e dalle leggende Inuit accompagnandovi in Groenlandia, in una stazione di ricerca petrolifera americana, dove si cela un antico male. Nonostante sia gratuito, presenta un doppiaggio e una soundtrack originale. Il gioco dello studio finlandese Turmoil Games non punta sugli spaventi, piuttosto sull'immersione, l'atmosfera e la suspence.

Scarica da Steam

Dark Fracture: Prologue

Dark Fracture uscirà nel 2024, nel frattempo potete giocare gratuitamente al suo Prologo. Sviluppata da Twisted II Studio, si tratta di un’esperienza horror psicologica ambientata in un mondo in continua evoluzione, esattamente come la mente tormentata della protagonista. La storia si svolge in una zona boschiva degli Stati Uniti del nord-est i degli anni ‘90, più precisamente in un'inquietante "fattoria dei corpi", un centro di ricerca sulla decomposizione dei cadaveri.

Scarica da Steam

Ann

Ann è una studentessa d'arte che rimane intrappolata all'intero della sua scuola. Con l'aiuto di una guardia, dovrete riuscire a trovare una via d'uscita e scoprire i segreti più reconditi dell'istituto. Realizzato con RPG Maker, tool che ci ha regalato tante soddisfazioni negli anni passati, Ann è uno dei passion project più interessanti reperibili su Steam, con il suo delizioso connubio tra pixel art e animazione tradizionale.

Scarica da Steam