5 giochi horror PS1 che abbiamo amato alla follia, oltre Resident Evil e Silent Hill

Quando si parla di PlayStation 1 e Survival Horror la mente viaggia immediatamente verso Silent Hill e la prima trilogia di Resident Evil, veri e propri simboli della console Sony. Ma scavando più a fondo è possibile trovare altri validi esponenti del genere.

Di seguito vi citiamo 5 Survival Horror per PS1 che abbiamo davvero amato, caldamente consigliati ad ogni appassionato di queste avventure da brividi:

Alone in the Dark The New Nightmare

Quarto gioco principale della serie, Alone in the Dark The New Nightmare è stato anche il primo reboot del franchise dopo i grandi successi ottenuti su PC con le precedenti iterazioni. In ogni caso l'ennesima terrificante avventura di Edward Carnby si è rivelata imperdibile per tutti gli amanti di Survival Horror: tra atmosfere soffocanti, scenari suggestivi e creature terrificanti da affrontare, Alone in the Dark The New Nightmare aveva tutto ciò che serviva per fare colpo sui giocatori. Il brand ha da poco fatto il suo ennesimo ritorno: la nostra recensione di Alone in the Dark ve lo racconta nel dettaglio.

Clock Tower (1996)

Secondo gioco della serie dopo il capostipite per SNES uscito un anno prima solo in Giappone, Clock Tower per PS1 si è dimostrato un successore all'altezza. L'avventura horror punta e clicca ha tenuto incollati i giocatori allo schermo tra colpi di scena, ambientazioni da pelle d'oca e momenti di puro terrore difficili da dimenticare una volta vissuti. Peccato che il gioco non sia affatto semplice da recuperare nella sua versione originale, complice il valore piuttosto elevato che ha raggiunto in ambito collezionistico.

Dino Crisis

Dino Crisis è diventato un autentico fenomeno tra i possessori della piattaforma Sony, rimasti stregati dall'idea di giocare un horror a base di famelici dinosauri e con una struttura ludica analoga a quanto visto nei vari Resident Evil. Del resto Dino Crisis è a sua volta realizzato da Capcom, proprio come Resident Evil, e tra ambientazioni claustrofobiche, risorse limitate ed enigmi da risolvere lo stile vincente è sempre quello. Capcom ha spesso chiesto ai fan se desiderano un nuovo Dino Crisis, e chissà se un giorno la serie farà finalmente ritorno in scena.

Nightmare Creatures

Sviluppato da Kalisto Entertainment, Nightmare Creatures è divenuto un gioco di culto tra gli amanti dell'originale PlayStation. Grazie in particolare alle sue evocative atmosfere gothic horror e ad un gameplay che non disdegnava soluzioni originali (come la barra dell'adrenalina), Nightmare Creatures era senza dubbio una valida alternativa ai più blasonati Resident Evil e Silent Hill (a proposito, qual è il miglior Silent Hill mai creato?). Su PS1 verrà pubblicato anche il seguito, Nightmare Creatures II, che tuttavia non avrà lo stesso impatto del predecessore.

Parasite Eve

Una delle avventure più uniche del panorama PlayStation: l'opera targata Squaresoft mescolava infatti tra loro meccaniche RPG e Survival Horror per dare vita a un esperimento tanto inconsueto quanto vincente. Sia il gioco originale che il successivo Parasite Eve II hanno conquistato i favori di critica e pubblico, restando impressi nel cuore e nella mente di coloro che hanno avuto la fortuna di viverli all'epoca della loro originale uscita.

