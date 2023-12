5 giochi indie che avete ignorato nel 2023, meritano di essere recuperati

Cocoon, Venba, Blasphemous 2 e Sea of Stars sono solo alcuni dei migliori giochi indie usciti nel 2023 ma in mezzo a tanti titoli, capita di perdersi delle autentiche perle rare. Questi 5 giochi indipendenti meritano di essere provati, se ve li siete lasciati sfuggire. Non ve ne pentirete, garantito.

Ravenlok

Uscito a luglio e passato inosservato al grande pubblico, Ravenlok è un action adventure 3D con elementi RPG, una sorta di fiaba magica che mischia Alice nel paese delle meraviglie con atmosfere Steampunk e un tocco di horror. Ravenlok ha conquistato oltre 500.000 giocatori al lancio per poi far perdere le proprie tracce. Volete recuperarlo? Lo trovate su Game Pass, per PC e Xbox.

Chants of Sennaar

Una avventura puzzle davvero affascinante, con uno stile grafico unico dai colori piatti e dalle forme geometriche che formano ambientazioni surreali, Chants of Sennaar mette in scena enigmi basati su parole e simboli, dove il lessico gioca un ruolo fondamentale per la risoluzione dei puzzle. Per saperne di più ecco la nostra recensione di Chants of Sennaar, disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox e Nintendo Switch.

El Paso, Elsewhere

Uno sparatutto in terza persona con tanto di Bullet Time stile Max Payne, con un protagonista intento a eliminare vampiri e licantropi per ripulire la città invasa da creature mostruose. El Paso, Elsewhere è un tributo ai third person shooter dei primi anni 2000, caratterizzato da una grafica retrò e da un gameplay estremamente coreografico. In vendita solo in formato digitale su PC e console Xbox.

Pizza Tower

Purtroppo quasi sconosciuto, Pizza Tower è disponibile solo su PC ed è un platform 2D ispirato alla saga di Wario Land per Game Boy. Esplorazione, salti e tanti segreti da scoprire in un gioco a base di pizza, camerieri scorbutici e atmosfere che ricordano quelle di serie animate come Animaniacs e Ren & Stimpy. Costa tanto (19.59 euro) ma è davvero divertente.

The Last Faith

Un gioco d'azione 2D a scorrimento a metà tra Castlevania e Bloodborne con tanti bossi giganti da eliminare e una grafica che grida anni '90 da ogni pixel. Un Metroidvania Soulslike interessante anche se a tratti troppo frustrante a causa di un level design non sempre brillante e di un bilanciamento non del tutto a fuoco. Il consiglio è quello di comprarlo approfittando di eventuali saldi di fine anno sugli store digitali.