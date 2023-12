5 giochi di lancio davvero brutti delle console PlayStation: ve lo ricordate Fantavision?

In quasi 30 anni di onorata carriera, le console PlayStation sono spesso state accompagnate da titoli particolarmente meritevoli al lancio, pensiamo ad esempio a Ridge Racer, Resistance Fall of Man, Demon's Souls, Tekken Tag Tournament e tanti altri. Ma inevitabilmente, insieme a giochi di spessore sono usciti anche titoli particolarmente orrendi.

Ne abbiamo selezionati cinque tra i più brutti mai usciti al lancio delle console casalinghe e portatili di Sony, ma la lista potrebbe essere ben più lunga, gli esponenti validi per la categoria giochi di lancio brutti su PlayStation non mancano. Segnalateci le vostre alternative qui sotto nei commenti!

Street Fighter The Movie The Game PS1 (1995)

Un gioco tratto da un film tratto da un videogioco. Buffo vero? Street Fighter The Movie nasce sull'onda del successo di Street Fighter II ma nonostante un cast stellare (JCVD, Raul Julia, Kylie Minogue) il film è un vero e proprio flop di critica e pubblico e al videogioco non poteva andare tanto meglio. Oltretutto, Street Fighter The Movie The Game abbandona la grafica tipica della serie per adottare modelli digitalizzati stile Mortal Kombat e fondali realistici. In una parola? Terribile.

Fantavision PS2 (2000)

Fantavision non era brutto in realtà ma semplicemente non aveva senso di esistere, almeno non come gioco a prezzo pieno. Nato come tech demo per mostrare le capacità di PS2 nella gestione di effetti particellari, il progetto viene riciclato come puzzle game con i fuochi d'artificio ed esce al lancio della console, riscuotendo un tiepido successo. Del resto, c'erano ben altri giochi da comprare insieme a PlayStation 2, piuttosto che un confusionario rompicapo bidimensionale su sfondo nero (o quasi).

Kileak The Blood PS1 (1995)

Su PS1 gli sparatutto in prima persona non godevano di troppa fortuna, con qualche rara eccezione (pensiamo a Medal of Honor o Quake II), ma tra queste non rientra di certo Kileak The Blood, uno shooter "metallico" sullo stile di DOOM con una grafica confusionaria e un gameplay estremamente legnoso. Considerato uno dei giochi di lancio più brutti di sempre, ha avuto un sequel intitolato Epidemic, altrettanto pessimo.

Mobile Suit Gundam Target in Sight PS3 (2006)

Conosciuto anche come Mobile Suit Gundam Crossfire, questo gioco di Gundam è stato affossato dalla critica in Europa e negli Stati Uniti, ricevendo invece una buona accoglienza in Giappone. Un gioco di combattimento tra robottoni piuttosto grezzo, con una grafica confusa, fondali vuoti, modelli poligonali rozzi e un gameplay complicato da padroneggiare.

NBA Live 14 PS4 (2013)

Non ci siamo proprio: nei primi anni '10 la serie NBA Live va in pausa per qualche anno, la concorrenza di NBA 2K è schiacciante ed Electronic Arts non riesce a trovare la quadra per dare vita ad un gioco di qualità. Dopo quasi tre anni di lavoro esce NBA Live 14 ma qualcosa non è andato per il verso giusto e il simulatore di basket risultata di fatto quasi ingiocabile e molto poco divertente. Bocciato su tutta la linea.