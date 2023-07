5 giochi massacrati al lancio e poi esplosi: da Final Fantasy 14 a Cyberpunk 2077

Non sempre il lancio di un gioco si rivela il successo sperato: problemi tecnici, povertà di contenuti, recensioni negative e rabbia dei giocatori possono essere la condanna di un prodotto, soprattutto se carico d'aspettative. In quei caso possono succedere due cose: o si getta la spugna, o ci si rimbocca le maniche.

Di seguito vi citiamo 5 giochi brutti al lancio che si sono poi ripresi alla grande, ottenendo importanti consensi dal pubblico con tanto di numerosi apprezzamenti verso gli sforzi degli sviluppatori:

Cyberpunk 2077

L'esordio dell'attesissimo Action/RPG di CD Projekt RED lo ricordiamo bene tutti: un autentico disastro su PlayStation 4 e Xbox One (laddove le versioni PC e Stadia ressero meglio il colpo), ingiocabile a causa degli innumerevoli problemi tecnici ed un'accoglienza così negativa che addirittura Sony si ritrovò costretta a doverlo rimuovere momentaneamente dal PlayStation Store. Ma gli sviluppatori non si sono persi d'animo e, dopo numerosi sforzi, patch ed un upgrade next-gen, Cyberpunk 2077 è diventato quel grande gioco che poteva e doveva essere al lancio, regalando così soddisfazioni alla larga maggioranza del pubblico. E due anni dopo, ecco che Cyberpunk 2077 raggiunge il giudizio Molto Positivo su Steam.

Final Fantasy XIV

Il secondo episodio online della serie Square Enix pubblicato originariamente nel 2010 su PC si rivelò un fallimento così grande da costringere la compagnia nipponica a bloccare addirittura il supporto alla prima versione, a causa dell'enorme flop a livello commerciale e di critica. Tuttavia, grazie agli enormi sforzi di Naoki Yoshida e del suo team, l'opera è resuscitata attraverso Final Fantasy XIV A Realm Reborn, che ha letteralmente rivoltato come un calzino il gioco originale trasformandolo in un eccellente MMORPG, costantemente perfezionato negli anni grazie anche a diverse espansioni di successo.

No Man's Sky

Al momento della sua uscita nel 2016, Hello Games aveva caricato di gigantesche aspettative il suo survival game spaziale, descritto come un'avventura infinita attraverso un universo senza confini. Al momento del debutto su PS4, però, gran parte delle promesse non sono state mantenute: No Man's Sky appariva sostanzialmente vuoto e ripetitivo, privo di diverse feature in precedenza assicurate come il multiplayer. Il responso di critica e pubblico fu dunque estremamente tiepido, ma il team di Sean Murray non ha perso tempo e si è dato subito da fare per implementare un poco alla volta sempre più novità grazie ad aggiornamenti continui anno dopo anno. Oggi No Man's Sky è divenuto per davvero la grande epopea sci-fi promessa in origine e continua tra l'altro ad aggiornarsi ancora, con No Man's Sky che è anche sbarcato su Mac nel frattempo.

Rainbow Six Siege

Anche il titolo Ubisoft ha avuto nel 2015 un debutto piuttosto difficoltoso e lontano dalle aspettative. Inizialmente Rainbow Six Siege faticò non poco ad attirare l'attenzione del pubblico a causa di una evidente povertà di contenuti ed un sistema di progressione poco efficiente, tuttavia Ubisoft Montreal ha adottato con attenzione ed impegno il modello "game as a service" ed ha così continuato a potenziare l'offerta ludica e contenutistica del suo shooter tattico, stagione dopo stagione. Oggi Rainbow Six Siege è considerato uno dei migliori giochi multiplayer in circolazione, al punto che nemmeno il successivo Rainbow Six Extraction è riuscito a scalfirne la grande popolarità tra il pubblico.

Street Fighter V

Il quinto capitolo principale del celebre Picchiaduro Capcom lasciò un enorme amaro in bocca al momento del suo arrivo su PS4 e PC: pochissimi contenuti, mancanza di modalità chiave ed un comparto online pieno di problemi resero l'esordio di Street Fighter V uno dei momenti più bassi del franchise. Ma nonostante le numerose difficoltà iniziali, Capcom ha saputo risollevarsi al meglio con un supporto costante per oltre 4 anni. Ecco dunque arrivare svariate decine di lottatori in più, Story ed Arcade Mode, sempre più costumi ed elementi di personalizzazione ed un comparto online sempre più efficiente. Street Fighter V si è alla fine dimostrato un solido esponente del suo brand, con Capcom che ha così imparato la lezione non commettendo gli stessi errori al lancio di Street Fighter 6.