5 giochi con una modalità foto bellissima: creatività al potere con la Virtual Photography

Nelle previsioni degli addetti al settore su come sarà il 2024 videoludico tra nuovo hardware, giochi, IA e acquisizioni non troviamo un tema dato praticamente per scontato da tutti gli esperti, ovvero la sempre maggiore attenzione di sviluppatori e appassionati per la cosiddetta Virtual Photography.

Con la grande libertà offerta dagli strumenti integrati e dai suoi numerosi parametri configurabili, la modalità fotografica è una delle funzioni 'accessorie' più apprezzate dagli appassionati di videogiochi, un passatempo imprescindibile per molti utenti che decidono, tra una partita e l'altra, di immortalare i momenti più importanti e gli scorci più suggestivi delle avventure vissute insieme al proprio alter-ego.

Proviamo allora a ripercorrere idealmente la storia della Virtual Photography per elencare gli 'esponenti del genere', ossia quei titoli che hanno saputo alimentare la curiosità e la creatività degli utenti portandoli a coltivare una vera e propria passione per la fotografia videoludica.

inFamous Second Son

Pur senza essere stato il primo videogioco in assoluto a proporre una modalità fotografica, inFamous Second Son ha l'indubbio merito di aver 'sdoganato' la Virtual Photography, contribuendo alla definitiva affermazione della Photo Mode nella moderna industria dell'intrattenimento digitale.

A dieci anni dal lancio di inFamous Second Son, l'action free roaming di Sucker Punch è ricordato con nostalgia dai tanti appassionati del genere che, insieme a Delsin Rowe ed Abigail Walker, hanno scattato un'infinità di fotografie digitali servendosi dei poliedrici strumenti integrati dagli sviluppatori statunitensi, per poi condividerli in rete attraverso le funzioni integrate nella console Sony della passata generazione. Un'attenzione, questa di Sony per la Photo Mode, che continua a esprimersi in titoli come Ghost of Tsushima, Days Gone e Horizon Forbidden West, solo per citare alcuni dei titoli targati PlayStation Studios che fanno della Virtual Photography una colonna portante della propria esperienza interattiva.

Death Stranding

I biomi dall'aspetto alieno, gli immensi scenari post-apocalittici e le desolate ambientazioni che fanno da sfondo all'incredibile odissea vissuta da Sam sono il perfetto banco di prova per ogni aspirante 'fotografo virtuale', una sconfinata tela digitale da dipingere idealmente con centinaia di immagini da acquisire e ricomporre per dare forma a un caleidoscopio di emozioni e sensazioni uniche. La Photo Mode di Death Stranding, se vista in quest'ottica, diventa un'attività quasi imprescindibile per chi desidera riconnettere alla rete chirale gli insediamenti dei sopravvissuti all'apocalisse narrata dal team al seguito di Hideo Kojima.

Lo stesso Kojima, d'altronde, è solito pubblicare a cadenza regolare gli scatti più suggestivi dei viaggi compiuti dagli emuli di Sam Bridges, condividendo sui social la passione smisurata dei fan di Virtual Photography che fanno pratica con la Photo Mode del kolossal post-apocalittico nell'impaziente attesa di esplorare le ambientazioni distopiche di Death Stranding 2 On the Beach.

Marvel's Spider-Man 2

La Photo Mode di Marvel's Spider-Man 2 è l'inevitabile estensione di un'esperienza interattiva, contenutistica e narrativa incentrata sulle gesta compiute dall'arrampicamuri, e non potrebbe essere altrimenti in virtù della passione e degli impegni professionali di Peter Parker (ma non solo). Per gli amanti di action free roaming con il pallino per la Virtual Photography, la New York che fa da sfondo all'epopea supereroica di Insomniac Games diventa quasi un parco giochi dove poter sperimentare le soluzioni ludiche e creative più originali, merito degli infiniti strumenti integrati nella modalità fotografica.

Nell'ampio ventaglio di parametri configurabili troviamo gli immancabili fumetti interattivi, una ricca selezione di cornici e filtri grafici, tutta una serie di opzioni per impostare le animazioni dei personaggi a schermo e tantissime altre funzioni studiate per fare la felicità degli utenti. Un'attenzione per la Virtual Photography che si riflette nel lavoro svolto dal team di Insomniac con l'enorme update che ha introdotto il New Game Plus in Marvel's Spider-Man 2.

Red Dead Redemption 2

Più che per esaltare la bravura e la creatività dei virtual photographer, gli strumenti integrati da Rockstar Games nel capolavoro western con protagonista Arthur Morgan aprono una finestra sulla grafica bestiale di Red Dead Redemption 2, dando modo ai giocatori di apprezzare la cura maniacale riposta dagli sviluppatori per dare forma alla fauna della Frontiera, la più realistica della storia dei videogiochi.

Negli anni trascorsi dal lancio di RDR 2, un esercito di creatori di contenuti si è servito della Photo Mode per cristallizzare nel tempo gli aspetti 'naturalistici' più incredibili dell'odissea western a mondo aperto di Rockstar, esaltando aspetti come le animazioni degli animali, il comportamento della fauna e la ricchezza di dettagli delle ambientazioni iperrealistiche, fino ad arrivare ai particolari più minuti degli equipaggiamenti, delle architetture e dei capi d'epoca indossati dagli abitanti della Frontiera.

Motori ruggenti: da Gran Turismo a Forza Horizon

Le Photo Mode degli ultimi capitoli delle serie automobilistiche di Polyphony Digital, Turn 10 e Playground Games offrono alcuni degli strumenti più profondi ed evoluti, garantendo agli amanti di Virtual Photography l'accesso a un vero e proprio scrigno di tesori da scoprire per far aderire i propri scatti ai sogni coltivati dai fan delle quattroruote.

Nello speciale a cura di Davide di Tria sull'incredibile modalità foto di Forza Horizon 5, ad esempio, l'esperto di Virtual Photography condivide tutta una serie di trucchi e consigli per sfruttare al meglio i tool integrati nel kolossal arcade racing in esclusiva Microsoft. Basta fare un giro dei social e dei forum videoludici più frequentati dalle community di Gran Turismo, Forza Motorsport e Forza Horizon, però, per intuire l'enorme importanza della Photo Mode come strumento di aggregazione e condivisione di idee.

