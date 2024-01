5 giochi per Nintendo Switch meno famosi da giocare prima del pensionamento

Mentre si parla con sempre più insistenza di Nintendo Switch 2 in uscita nel 2024, l'attuale console Nintendo si prepara a sparare le sue ultime cartucce in attesa che il colosso nipponico alzi il velo sul suo prossimo hardware. Ma forse Nintendo Switch può ancora intrattenere a lungo i fan.

Di seguito vi citiamo 5 giochi per Nintendo Switch meno famosi ma che meritano assolutamente di essere riscoperti prima del suo pensionamento:

Advance Wars 1+2 Re-Boot Camp

Uscito un po' in sordina nel corso del 2023, Advance Wars 1+2 Re-Boot Camp segna il ritorno dell'acclamata serie strategica a turni di Nintendo dopo tantissimi anni di assenza attraverso un remake dei primi due giochi della serie pubblicati originariamente su GBA. Nonostante lo scorrere del tempo, Advance Wars non ha perso il suo smalto e continua ancora oggi ad essere uno strategico stimolante ed impegnativo che farà la gioia degli appassionati. La nostra recensione di Advance Wars 1+2 Re-Boot Camp vi spiega perché si tratta di un titolo degno delle vostre attenzioni.

Astral Chain

Prima ancora di lasciare il segno con l'acclamato Bayonetta 3, PlatinumGames aveva conquistato critica e pubblico con Astral Chain, tra le migliori esclusive per Switch al momento della sua uscita nel 2019. Forte di uno stile artistico accattivante, Astral Chain si è posto come un frenetico Action hack 'n slash pieno di combattimenti spettacolari, boss impegnativi e idee vincenti. Non ha tuttavia goduto della stessa popolarità dei più celebri giochi per Switch, motivo per cui varrebbe la pena dargli una chance in modo così da scoprire le sue meraviglie.

Cadence of Hyrule Crypt of the NecroDancer

Se Crypt of the NecroDancer vi ha conquistato, allora Cadence of Hyrule non può assolutamente mancare nella vostra collezione. Si tratta per l'appunto di un crossover tra l'opera di Brace Yourself Games e The Legend of Zelda, che mescola le meccaniche da Rhythm/Action del gioco originale con i personaggi, gli scenari e le atmosfere della storica serie Nintendo. Il risultato finale è un ibrido ricco di stile e di personalità che saprà conquistarvi.

Mario + Rabbids Sparks of Hope

Il seguito di Mario + Rabbids Kingdom Battle non ha ottenuto inizialmente il successo sperato. Ubisoft non lo ha considerato il successo commerciale sperato e in generale di Mario + Rabbids Sparks of Hope non se ne è parlato così spesso. Un vero peccato, perché siamo davanti a un solidissimo Action/Adventure strategico a turni che prende quanto di buono visto nel primo gioco per perfezionarlo ulteriormente, rendendolo in questo modo ancora più avvincente e stimolante. Aggiungiamoci tutta la simpatia di Super Mario e del suo universo, mescoliamola con la follia dei Rabbids ed avremo così tra le mani uno dei giochi più sottovalutati della vasta softeca di Switch.

Yoshi's Crafted World

Dell'ultima avventura di Yoshi, pubblicata nel 2019, forse non si parla abbastanza: Yoshi's Crafted World è infatti un Platform avvincente con tutte le carte in regola per fare colpo su ogni fan Nintendo che si rispetti. Oltre a livelli creativi e sempre freschi, il titolo sviluppato da Good-Feel si distingue per una deliziosa direzione artistica e per una giocabilità avvincente che lo rendono perfetto per giocatori di tutte le età. Cosa aspettate a recuperarlo?