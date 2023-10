5 giochi per Nintendo Switch da tenere assolutamente d'occhio per il 2024

Il 2023 di Nintendo Switch si avvicina alle sue battute finali: dopo il glorioso ritorno di Mario al 2D (potete leggere la nostra recensione di Super Mario Bros Wonder per una conferma), i fan attendo con grande curiosità il remake di Super Mario RPG in arrivo il 17 novembre. Ma intanto già si pensa al nuovo anno.

Tra i giochi in uscita su Nintendo Switch nel 2024 già ufficiali, ce ne sono alcuni che sembrano avere tutte le carte in regola per lasciare il segno. Di seguito vi citiamo 5 giochi per Nintendo Switch da tenere d'occhio nel 2024, sia tra le esclusive che tra le produzioni terze parti multipiattaforma:

Luigi's Mansion 2 HD

Pubblicato originariamente su Nintendo 3DS nel 2013, il secondo episodio della serie a tinte spettrali con protagonista Luigi si prepara a rivivere sulla console ibrida Nintendo nel corso dell'estate 2024. Luigi's Mansion 2 HD promette di offrire tutti i contenuti visti nel gioco originale, con ben 5 diversi palazzi da esplorare e tante sfide e rompicapi da superare, il tutto con l'inconfondibile stile umoristico che da sempre caratterizza il brand. Grazie alla potenza dell'alta definizione Luigi's Mansion 2 HD promette di far rivivere al meglio uno dei titoli più apprezzati su 3DS.

Paper Mario Il Portale Millenario

La riedizione dell'iconico gioco di ruolo pubblicato per la prima volta su GameCube nel 2004 è una manna dal cielo per i fan della Grande N. Il classico originale, infatti, ha ormai raggiunto valori collezionistici davvero elevati, dunque recuperare la versione per Cubo potrebbe non essere economicamente alla portata di tutti. Lo sbarco su Switch di Paper Mario Il Portale Millenario in una versione tecnicamente aggiornata è dunque l'occasione d'oro per riscoprire non solo il miglior episodio della serie, ma anche uno dei più grandi titoli Nintendo mai visti su GameCube.

Prince of Persia: The Lost Crown

Dopo una lunga assenza il franchise Ubisoft si prepara a tornare in scena con un nuovo gioco che omaggia il passato bidimensionale di Prince of Persia. E non si deve aspettare nemmeno a lungo: Prince of Persia The Lost Crown arriva sulla console ibrida il 18 gennaio 2024, in modo così da iniziare l'anno subito al meglio. Tra uno stile grafico accattivante, il mix di azione e Platform che fece la fortuna dei titoli originali e tante sfide dall'alto tasso di spettacolarità e coinvolgimento, il ritorno di Prince of Persia al 2D potrebbe essere il modo migliore per riportare in scena il brand.

Princess Peach Showtime!

Era dal lontano 2005, anno in cui Super Princess Peach sbarcò su Nintendo DS, che la Principessa Peach non era protagonista principale di un gioco tutto suo. Adesso grazie a Princess Peach Showtime! ha nuovamente occasione di brillare di luce propria senza dover per forza contare su Mario e soci. Grazie alla presenza di numerose trasformazioni differenti, il gameplay promette già ora di essere molto vario e stimolante, senza dimenticare una veste estetica molto ispirata e dai colori sgargianti. Appuntamento dunque al 22 marzo, solo su Nintendo Switch"

Unicorn Overlord

Vanillaware è solitamente una garanzia, e dunque ci sono elevate aspettative nei confronti di Unicorn Overlord, il nuovo RPG Tattico dai creatori di Dragon's Crown e 13 Sentinels Aegis Rim. Oltre a vantare uno stile grafico eccezionale, l'opera punta ad offrire un gameplay strategico piuttosto profondo e dalle innumerevoli possibilità che potrebbe regalare non poche soddisfazioni a tutti i fan del genere. Il suo esordio sul mercato non è troppo lontano, essendo atteso per l'8 marzo 2024: avete ancora tempo per affinare il vostro talento strategico prima del debutto di Unicorn Overlord.