5 giochi che non pensavi fossero così vecchi, e invece lo sono per davvero

Vuoi perché riproposti più volte nel corso degli anni, oppure perché dotati di meccaniche ed atmosfere ancora fortemente attuali, certi giochi sembrano quasi trascendere lo scorrere del tempo venendo discussi e fortemente apprezzati ancora oggi. E questo anche se magari sono passate intere generazioni dal loro originale esordio.

Di seguito vi citiamo 5 giochi che non pensavate fossero così vecchi, e che invece si portano ormai diversi anni sul groppone:

Batman Arkham Asylum

La serie di Batman Arkham è considerata ancora oggi un perfetto esempio di giochi sui supereroi davvero imperdibili, a riprova della grande qualità raggiunta da Rocksteady Studios. Anche giochi come i Marvel's Spider-Man di Insomniac Games hanno preso spunto dalle avventure dell'Uomo Pipistrello, che tuttavia sono molto più datate di quanto si possa immaginare. Il primo episodio, Batman Arkham Asylum ha infatti la bellezza di 14 anni: era infatti il 2009 quando il titolo faceva il suo esordio sul mercato. E discorso simile pure per il suo diretto seguito Batman Arkham City, pubblicato nell'ormai lontano 2011. Sembra ieri, eppure è passato oltre un decennio.

Gears of War

La serie di Gears of War è considerata un sinonimo di Xbox, capace di riscrivere le regole dei Third-Person Shooter e divenire fonte d'ispirazione per numerosi sviluppatori in tutto il mondo. All'epoca della sua uscita il capostipite impressionò non solo per il suo gameplay ma anche per un comparto tecnico fuori parametro rispetto agli standard di allora. Ebbene, quell'epoca era il 2006: Xbox 360 era ancora nel suo primo anno di vita e proprio nell'originale Gears of War trovò una delle sue più simboliche killer application. Come vola il tempo.

Red Dead Redemption

Nel 2023 Red Dead Redemption è stato riproposto su PS4 e Nintendo Switch, ossia le prime riedizioni del classico firmato Rockstar Games sin dal suo originale lancio avvenuto su PS3 e Xbox 360. Ma vi ricordate quando è stata pubblicata l'avventura con protagonista John Marston? Esatto: era proprio il 2010. Non sembra, ma Red Dead Redemption ha per davvero 13 anni, nonostante sia giocabilissimo ancora oggi come hanno dimostrato le nuove versioni. Lo avreste mai detto?

The Elder Scrolls V Skyrim

The Elder Scrolls V Skyrim è stato riproposto così tante volte da Bethesda negli anni ed in così tante versioni che praticamente sembra sempre un gioco nuovo e sempre attualissimo. Non viene automatico pensare che, al contrario, uno dei più iconici Action/RPG di tutti i tempi abbia in verità già 12 anni: il debutto delle versioni originali PC, PS3 e Xbox 360 avvenne per l'appunto nel novembre del 2011 tra gli enormi consensi di critica e pubblico. Da quel momento Skyrim è diventata una certezza assoluta del panorama videoludico, che continua ancora oggi a godere di grande popolarità.

The Witcher 3 Wild Hunt

Rispetto agli altri giochi elencati The Witcher 3 Wild Hunt è molto più "giovane", ma anche l'eccezionale Action/RPG di CD Projekt RED è ormai molto più datato di quanto si possa immaginare. Il terzo capitolo di The Witcher venne pubblicato per la prima volta nella primavera del 2015, oltre 8 anni fa: all'epoca la generazione rappresentata da PS4 e Xbox One era ancora agli inizi ed aveva ancora tutto da dimostrare, e proprio The Witcher 3 fu uno dei primi giochi a trasmettere sul serio la sensazione che la next-gen stesse entrando nel vivo. L'ultima avventura di Geralt di Rivia è ritenuta all'unanimità un simbolo dell'ultimo decennio videoludico, che ha permesso allo studio polacco di consacrarsi definitivamente come una delle compagnie più importante dell'attuale industria videoludica. Non sembra proprio che siano passati 8 anni dal suo esordio.