5 giochi da non perdere su Netflix: da GTA Trilogy al magnifico Hades

Anche se secondo vecchie stime meno dell'1% degli abbonati sfrutta il catalogo di giochi presenti su Netflix, la compagnia del celebre servizio in streaming non ha certo rinunciato al Gaming, cercando al contrario di rafforzarlo con uscite di spessore.

Il catalogo videoludico a disposizione di tutti gli abbonati presenta diversi nomi di spicco, produzioni acclamate provenienti non solo dal panorama indie ma anche dai grandi colossi. Di seguito vi citiamo 5 giochi da non perdere su Netflix:

Dead Cells

Il Roguelike in stile Metroidvania di Motion Twin ed Evil Empire ha ottenuto consensi e grandi elogi su qualunque piattaforma sia comparso dall'originale lancio nel 2018 ad oggi, e ovviamente anche su Netflix la situazione è la medesima. Siamo davanti a un grande videogioco, impegnativo ma anche appagante e pieno di sorprese, che colpisce anche per una direzione artistica azzeccata. Dead Cells ha tutte le carte in regola per tenere compagnia ai giocatori per tante ore.

Death's Door

Prendendo spunto da opere come The Legend of Zelda e Dark Souls, Death's Door è un'avventura con visuale isometrica che conquista subito il cuore grazie al suo accattivante stile artistico, il suo mondo evocativo e pieno di sfide, e un gameplay semplice sulla carta ma appagante in azione. Tutti questi ingredienti vengono amalgamati tra loro per dare vita a un piccolo, brillante gioiello che si impone tra i migliori giochi del catalogo Netflix. Da provare assolutamente se non lo avete mai fatto prima.

GTA Trilogy

In termini d'importanza siamo davanti al nome più grosso ed importante. Anche se i giochi che compongono la GTA Trilogy (il terzo capitolo, Vice City e San Andreas, disponibili anche singolarmente) non sono proposti nella loro forma migliore in assoluto, il fatto di poter giocare senza costi aggiuntivi i tre classici di Rockstar Games grazie a Netflix Games è un'occasione d'oro ed imperdibile per tutti i fan della serie. Assicurarsi simili titoli per il proprio catalogo è stato senza dubbio un colpaccio per Netflix, con i fan che possono goderseli in qualunque momento e restare intrappolati in quei mondi malavitosi per decine di ore.

Hades

Stiamo parlando di uno degli ultimi arrivati illustri: Hades è disponibile dal 19 marzo su Netflix Games e gli iscritti al servizio possono così godersi uno dei Roguelike più avvincenti disponibili sul mercato. Spettacolare da vedere e coinvolgente da giocare, Hades tiene incollati allo schermo rendendo davvero difficile interrompere la partita, almeno fino a quando la fuga dagli inferi di Zagreus non si è finalmente compiuta.

TMNT Shredder's Revenge

Su Netflix Games trova spazio anche l'apprezzato Picchiaduro a Scorrimento incentrato sulle Tartarughe Ninja prodotto da DotEmu. Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge si è imposto come uno dei giochi più curati e piacevoli del suo genere di appartenenza visti negli ultimi anni, e la sua presenza all'interno del catalogo è un valore aggiunto che merita le attenzioni di ogni abbonato.

