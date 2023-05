5 giochi Open World da giocare aspettando Zelda Tears of the Kingdom

Morite dalla voglia di giocare a The Legend of Zelda Tears of the Kingdom e volete ingannare quel poco di tempo che resta con qualche gioco Open World di spessore? Ecco cinque giochi che vi consigliamo di recuperare, non strettamente a tema fantasy e non necessariamente simili alla serie Nintendo.

Immortals Fenyx Rising

Quando si parla di giochi simili a The Legend of Zelda, spesso si cita Immortals Fenyx Rising. Il titolo Ubisoft prende sicuramente spunto per certi aspetti da The Legend of Zelda Breath of the Wild. Dal modo in cui si risolvono gli enigmi al sistema di combattimento, passando per la possibilità di scalare ogni superficie (stamina permettendo)... se siete attratti dall'idea di partire alla ricerca delle antiche divinità greche, potreste dargli una possibilità e, perché no, provare prima la demo gratis disponibile su tutte le piattaforme.

Genshin Impact

Avete esplorate per ore e ore le terre di Hyrule in The Legend of Zelda Breath of the Wild? Tra la possibilità di scalare le pareti, volare col deltaplano e risolvere piccoli puzzle in ogni dove, anche in Genshin Impact l'esplorazione rivste un ruolo chiave. Chi ama queste premesse e non è spaventato da una mappa enorme per via degli aggiornamenti pubblicati nel corso di quasi tre anni (sulle nostre pagine trovate le novità dell'update 3.6 di Genshin Impact), dovrebbe scaricare il free to play e dargli un'opportunità. Occorre però precisare che il gioco gratis per PC, PlayStation e mobile vanta anche una componente ruolistica marcata e la presenza dell'elemento gacha, entrambi fattori che ricoprono una certa importanza nell'esperienza complessiva e che potrebbero non piacere a tutti i videogiocatori.

Elden Ring

L'ultimo Souls ad opera di Hidetaka Miyazaki fonde le meccaniche tipiche dei giochi FromSoftware ad una mappa dalle dimensioni gargantuesche che non annoia mai il giocatore. Elden Ring vanta un mondo di gioco particolarmente denso di nemici da affrontare, dungeon da esplorare e segreti da scoprire. Se quindi non l'avete ancora fatto, non possiamo che consigliarvi di fare un viaggetto verso l'Interregno, così da tenervi preparati per il futuro lancio dell'espansione Shadow of the Erdtree.

Horizon Forbidden West

Sebbene l'impostazione del secondo capitolo delle avventure di Aloy proponga una struttura di gioco più tradizionale, è innegabile che Horizon Forbidden West sia una di quelle produzioni che gli amanti degli Open World non dovrebbero perdersi. L'Ovest Proibito è uno spettacolo dal punto di vista grafico (non a caso, Horizon Forbidden West è stato eletto dai giocatori come gioco PS5 con la grafica migliore) ed esplorarne ogni angolo, magari alternando le fasi di scoperta a qualche frenetico scontro con le macchine che si aggirano per la mappa, è sicuramente un'esperienza da provare. Per chi non lo sapesse, il gioco è anche disponibile gratis per gli abbonati PlayStation Plus Extra o Premium e di recente è stata pubblicata Burning Shores (ecco la nostra recensione di Horizon Forbidden West Burning Shores per PS5), un'espansione a pagamento che amplia il mondo di gioco e porta Aloy nella Los Angeles del futuro post-apocalittico.

Death Stranding

L'ultima fatica di Hideo Kojima è sicuramente un prodotto atipico e la sua concezione di Open World è molto lontana da quella di altri giochi le cui mappe propongono indicatori e attività secondarie in ogni dove. Death Stranding è un'esperienza basata molto sull'esplorazione e nella quale i giocatori possono interagire con lo scenario tramite la costruzione di piccoli edifici o il posizionamento di scale ed altri strumenti che favoriscono le lunghe passeggiate tra una consegna e l'altra. Insomma, se apprezzate le ambientazioni suggestive e non cercate l'azione a tutti i costi, l'avventura di Sam Porter Bridge è un'opera che non dovreste lasciarvi sfuggire.