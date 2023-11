5 giochi orribili sui supereroi: poveri Spider-Man e Batman!

Nel corso degli anni ne abbiamo visti tanti di Giochi sui supereroi davvero imperdibili, meritevoli di essere giocati anche da chi non è strettamente un fan dei personaggi in questione. Tuttavia non sono mancate anche produzioni che è meglio dimenticare all'istante.

Di seguito vi citiamo 5 giochi sui supereroi davvero orribili, che non possono convincere nemmeno i più irriducibili appassionati:

Batman Forever

Si va indietro nel passato, precisamente al 1995: in quell'anno Acclaim Entertainment pubblica su varie piattaforme, tra cui SNES e Mega Drive, l'adattamento videoludico di Batman Forever, controverso film di Joel Schumacher distribuito nelle sale cinematografiche nello stesso anno. E se già la pellicola non era certo tra le migliori opere cinematografiche con protagonista Batman, all'omonimo videogame è andata ancora peggio: con tutta probabilità siamo davanti al peggior gioco di Batman mai realizzato, funestato da un sistema di controllo da crampi alle mani, un level design inqualificabile ed un comparto grafico che scimmiotta malamente i primi Mortal Kombat rivelandosi inadeguato per un Action/Platform. Cosa ha fatto di male il povero Bruce Wayne per essere protagonista di una tale atrocità non è dato saperlo.

Lanterna Verde: L'Ascesa dei Manhunters

Lanterna Verde non ha goduto di ampio spazio nel mondo videoludico, e c'è pure da dire che le sue comparse non hanno mai lasciato il segno. Nello specifico Lanterna Verde L'Ascesa dei Manhunters si è rivelato un gioco davvero deludente e di scarsa qualità un po' in tutte le versioni pubblicate nel 2011, in particolare su piattaforme quali Nintendo Wii, DS e 3DS dove si è dimostrato un Platform/Adventure dimenticabile e privo di spunti. Non è andato troppo meglio con le edizioni PS3 e Xbox 360: su questi sistemi L'Ascesa dei Manhunters è solo un blando gioco d'azione spesso soporifero e senza alcuno spunto. Meglio andare oltre senza rimpianti.

Iron Man

Il primo film di Iron Man del 2008 si è rivelato un successo di critica e pubblico, peccato però che lo stesso destino non sia toccato al suo tie-in prodotto da SEGA sempre nello stesso anno. Il gioco di Iron Man si è rivelato pessimo un po' su tutti i fronti, dal gameplay semplicistico e privo di idee alla longevità ridotta al minimo, senza dimenticare un comparto tecnico ben lontano dall'eccellenza. Nel 2010 arriva anche Iron Man 2, ma la sorte del seguito non è stata poi così diversa. Tony Stark merita molto di meglio, e la speranza è che il nuovo Marvel's Iron Man sviluppato da EA Motive possa rendergli finalmente giustizia.

Superman 64

Forse il peggior videogioco mai realizzato su un supereroe, e più in generale uno dei titoli peggiori di ogni epoca. Comunemente noto come Superman 64, Superman The New Superman Adventures per Nintendo 64 è un totale disastro su tutti i fronti: agghiacciante da vedere e con continui cali di framerate, l'opera targata Titus Interactive si è rivelata terrificante da giocare per colpa di controlli imprecisi e una telecamera che farebbe perdere la pazienza pure a un santo. Anche la struttura dei livelli e delle missioni fa venire la pelle d'oca: molto probabilmente la maggior parte dei giocatori non hanno mai superato nemmeno il primo livello, che consisteva nell'attraversare con precisione millimetrica una lunga sequenza di anelli in volo. Impresa titanica con quel sistema di controllo imbarazzante.

The Amazing Spider-Man 2

Prima dell'acclamata serie di Marvel's Spider-Man targata Insomniac Games, il rapporto tra l'Uomo Ragno e i videogiochi era fatto di alti e bassi. In particolare The Amazing Spider-Man 2, tie-in del film omonimo del 2014, si è rivelato essere uno dei titoli peggiori incentrati sull'iconico eroe Marvel. Tecnicamente povero ed afflitto da numerose sbavature, l'opera Activision non ha convinto nemmeno sul fronte gameplay, dove si è dimostrato privo di spunti interessanti e dalle meccaniche non sviluppate al meglio. Nulla a che vedere insomma con i successi giochi targati Insomniac o anche con produzioni passate di indubbio spessore quali Spider-Man 2 del 2004 o Ultimate Spider-Man.