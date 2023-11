5 giochi per i quali vale la pena avere Apple Arcade

Sottoscrivibile al costo di 6,99 euro al mese, Apple Arcade è un servizio in abbonamento per iPhone, iPad, Mac e Apple TV che consente di giocare senza pubblicità o acquisti in-app ad una selezione di oltre 200 videogiochi. Non siete ancora abbonati? Vi offriamo cinque buone ragioni per farlo immediatamente!

Il catalogo di Apple Arcade è ampio e variegato, composto com'è da giochi adatti a qualsiasi età e stile di gioco. Rompicapo, strategia, avventura, simulazione, giochi da tavolo, carte, sport e chi più ne ha, più ne metta! Anche il livello qualitativo non scherza, essendo presenti prodotti di elevata caratura. Ecco a voi cinque esempi degni di nota.

What the Golf?

What the Golf? non è propriamente un gioco di golf. O meglio, i principi alla base sono più o meno gli stessi, ma nel giro di pochi livelli vi ritroverete ad andare in buca sgattaiolando tra telecamere in stile Metal Gear Solid, attraversando il traffico come se fosse Frogger o al termine di un inseguimento a rotta di collo nel selvaggio west. What the Golf? è un irresistibile calderone di meme e citazioni, dotato di una campagna in grado di intrattenere senza annoiare per circa sei ore.

Grindstone

Grindstone è un irresistibile puzzle game a base di combattimenti incentrato su una meccanica semplice da imparare ma difficile da padroneggiare che prevede l'abbinamento dei colori. Per superare gli oltre 200 livelli servono intelligenza, strategia ed audacia, ma possiamo assicurarvi che il senso di soddisfazione che ne scaturisce ha ben pochi eguali. Grindstone è uno dei fiori all'occhiello del catalogo Apple Arcade, inoltre per la sua stessa natura si presta ad essere goduto a spizzichi e bocconi tra un impegno e l'altro.

Fantasian

Fantasian non è per tutti, ma non capita spesso di poter giocare su mobile un RPG fatto e finito dal creatore di Final Fantasy Hironobu Sakaguchi, capace tra l'altro di restituire dei panorami mozzafiato in stile diorama e un sistema di combattimento appagante. Talmente grosso da essere stato inizialmente distribuito in due parti, è inoltre impreziosito da una colonna sonora firmata da Nobuo Uematsu. Attenzione però, non è localizzato in italiano. Leggete la nostra recensione di Fantasian.

Sneaky Sasquatch

Sneaky Sasquatch è un gioco che, molto semplicemente, permette di impersonare un Sasquatch nella sua vita quotidiana. Ma è anche un fulgido esempio di come si supporta un titolo, poiché nel corso del tempo è cresciuto a dismisura ricevendo una moltitudine di contenuti: all'inizio il protagonista poteva al massimo rubare un po' di cibo, oggi invece può fare di tutto, come giocare a golf, intrufolarsi nei campeggi, pescare nei laghi, arrostire salsicce su un motore incandescente, prendere la patente, guidare un taxi, travestirsi con abiti umani, trasferirsi in città e persino darsi alla politica. Sneaky Sasquatch è perfetto per chi cerca un simulatore di vita originale e diverso dal solito.

Sayonara Wild Hearts

Come i migliori giochi mobile, Sayonara Wild Hearts offre delle meccaniche semplici e una narrativa convincente confezionate in un cornice visivamente splendida. Si tratta di un gioco musicale, ma fidatevi se vi diciamo che raramente avete giocato qualcosa del genere. In questa esperienza onirica siete chiamati a ripristinare l'armonia dell'universo danzando, brandendo pistole laser, sfrecciando sullo skateboard e correndo a 300 all'ora su una moto.