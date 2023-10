5 giochi per cui vale la pena avere una Nintendo Switch nel 2023

Con voci sempre più insistenti sull'uscita di Nintendo Switch 2 nel 2024, l'originale Nintendo Switch si avvicina un poco alla volta verso il viale del tramonto. Ma la console ibrida della Grande N ha ancora qualche cartuccia da sparare e, soprattutto, gode di un parco titoli assai vasto e pieno di classici da riscoprire.

Se ancora non l'avete fatta vostra ma state pensando di recuperare a breve la piattaforma Nintendo, vi citiamo 5 giochi per cui vale la pena avere una Switch nel 2023, quelli da comprare quanto prima e che intratterranno per decine e decine di ore:

Animal Crossing New Horizons

Animal Crossing New Horizons è tra i giochi più simbolici mai arrivati su Switch. Pubblicato nel marzo del 2020, allo scoppio della pandemia di Covid-19 nel mondo, l'ultimo Animal Crossing ha saputo tenere collegati tra loro migliaia di giocatori sparsi per tutto il mondo, che hanno potuto intrattenersi, distrarsi e svagarsi tra i mondi virtuali dell'opera Nintendo rendendo un po' più leggeri quei difficili momenti di lockdown. Anche per questo motivo New Horizons è diventato un autentico fenomeno capace di vendere numerose decine di copie in tutto il mondo: i suoi profondi elementi social e gestionali lo rendono un'esperienza unica e meritevole di essere vissuta, perfetta evoluzione di quanto fatto da Nintendo con i predecessori.

Super Mario Odyssey

Prima di Super Mario Bros Wonder in uscita il 20 ottobre 2023, Super Mario Odyssey è stata l'unica grande avventura inedita dell'idraulico baffuto a debuttare sulla piattaforma ibrida Nintendo. Ma la sua bellezza generale è tale da renderlo un prodotto assolutamente imperdibile anche a sei anni di distanza dal suo esordio sul mercato. Mondi enormi, collezionabili a non finire, tantissime idee geniali ed una bellezza audiovisiva capace di togliere il fiato, Super Mario Odyssey è una scelta obbligata per tutti gli appassionati di Platform 3D, che proprio con questo gioiello trovano uno dei suoi migliori esponenti da almeno un decennio a questa parte.

Super Smash Bros Ultimate

Come suggerisce il nome, il Super Smash Bros. definitivo. Complice una mole di contenuti enorme, comprensiva di tutti i personaggi e le arene viste in oltre 20 anni del brand, ed aggiornamenti costanti negli anni successivi all'esordio nel 2018, Super Smash Bros. Ultimate è un altro acquisto imprescindibile per chi recupera oggi una Switch. Perfetto non solo per lunghe partite in solitaria ma anche per intrattenersi con gli amici sia offline che online, l'opera diretta da Masahiro Sakurai dà vita a sfide dall'alto tasso di spettacolarità ed imprevedibilità come sono uno Smash Bros. è in grado di regalare.

The Legend of Zelda Tears of the Kingdom

A meno di colpi di scena, con tutta probabilità The Legend of Zelda Tears of the Kingdom è l'ultimo grande kolossal per Nintendo Switch in attesa del suo successore. Ma di sicuro la casa di Kyoto non poteva non chiudere con il botto. E che botto. Tears of the Kingdom riprende quanto fatto nel precedenze Zelda Breath of the Wild e lo amplia in ogni componente, arricchendolo con nuove intriganti meccaniche e con una mappa ancora più grande comprensiva di scenari tra i cieli e nel sottosuolo. Il risultato finale è un prodotto dalla portata gigantesca e che potrebbe richiedere anche un centinaio di ore per essere sviscerato in ogni suo più piccolo segreto. Impossibile nel 2023 prendere una Switch senza considerare l'acquisto immediato di Tears of the Kingdom.

Xenoblade Chronicles 3

Da critica e pubblico ritenuto uno dei migliori JRPG mai apparsi in questa attuale generazione videoludica, Xenoblade Chronicles 3 si può considerare l'apice della serie Monolith Soft iniziata nel 2010 su Nintendo Wii. Oltre a storia e personaggi capaci di conquistare il cuore dei giocatori, il terzo episodio si presenta con una profondità ludica e di meccaniche mai vista prima nel brand, capace di regalare grandi stimoli ed enormi soddisfazioni ad ogni grande battaglia vinta. Il tutto condito con un vasto mondo di gioco che aspetta soltanto di essere esplorato da cima a fondo, con in sottofondo musiche che restano subito impresse nella mente. Servono altri motivi per recuperare Xenoblade Chronicles 3 all'istante?

Ma i giochi meritevoli di essere subito acquistati non finiscono certo qui: titoli come Mario Kart 8 Deluxe, Bayonetta 3, Luigi's Mansion 3 e Metroid Dread sono altre scelte caldamente consigliate per chi vuole buttarsi oggi nell'universo Nintendo Switch. In poche parole, per iniziare c'è solo l'imbarazzo della scelta.