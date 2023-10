4 giochi per cui vale la pena avere una PlayStation 5

State cercando un buon motivo per regalarvi una PlayStation 5 questo Natale? Ve ne forniamo non uno, ma ben quattro, tanti quanto i giochi per cui, a nostro modo di vedere, vale la pena comprare la console di casa Sony - anche e soprattutto perché non potete trovarli da nessun'altra parte, neanche su PS4!

Marvel's Spider-Man 2

Cominciamo dal gioco più recente in assoluto. Appena giunto in esclusiva su PlayStation 5, Marvel's Spider-Man 2 ci sembra, al momento, il miglior motivo per portarsi a casa una PlayStation 5. Bello da guardare, piacevole da giocare e appassionante da vivere, si tratta senza mezzi termini del miglior gioco dell'Uomo Ragno mai realizzato. Insomniac Games ha colto nel segno intessendo un altro intreccio narrativo nel suo personalissimo spider-verso, che dal 2018 appassiona milioni di videogiocatori PlayStation.

Peter e Miles, entrambi giocabili e caratterizzati da poteri distintivi, funzionano alla perfezione, mentre il cast dei villain è semplicemente poderoso. Maggiori dettagli li trovate nella nostra recensione di Marvel's Spider-Man 2.i

Demon's Souls

Vi piacciono i souls? Vi campiamo perfettamente, ma vi siete mai chiesti quando e dove è cominciato questo fenomeno? Nel 2009 su PlayStation 3, quando è spuntato fuori dal nulla Demon's Souls, senza il quale non sarebbero esistiti i successivi Dark Souls, Bloodborne e derivati. Non avete nulla di cui preoccuparvi se non avete una PS3, dal momento che potete godervi il remake di Demon's Soul esclusivamente su PlayStation 5. I ragazzi di Bluepoint Games, che nel frattempo sono stati acquisiti da Sony, hanno compiuto un eccellente lavoro di rivisitazione, conservando l'anima dell'opera originale e ammodernando tutto ciò che necessitava di essere svecchiato per conquistare anche i cuori delle nuove generazioni. Scoprite come hanno fatto nella nostra recensione di Demon's Souls.

Final Fantasy 16

Ogni capitolo numerato della serie Final Fantasy rappresenta a suoi modo un evento, e l'ultimo non fa certo eccezione. Allo stato attuale per poter giocare Final Fantasy 16 è obbligatorio possedere una PlayStation 5, dunque se siete appassionati del franchise di Square Enix non potete certamente privarvene. Sviluppato dal team capitanato da Naoki Yoshida (altresì noto come il salvatore dell'MMORPG Final Fantasy 14), la sedicesima fantasia finale permette di vivere una storia ad alto tasso di epicità, concedendosi il lusso di sovvertire i canoni della serie di appartenenza con un sistema di combattimento maggiormente votato all'action. Il tutto funziona alla grande e vi spieghiamo il perché nella recensione di Final Fantasy 16.

Final Fantasy 7 Rebirth

Ok, abbiamo barato un po', dal momento che Final Fantasy 7 Rebirth non è ancora disponibile sul mercato, ma in realtà non manca molto alla sua uscita in esclusiva per PlayStation 5, fissata per il 29 febbraio 2024. Non avendolo tra le mani nella sua forma completa, possiamo ancora garantire sulla qualità dell'esperienza, ma la solidità del suo predecessore (Final Fantasy 7 Remake) e ciò che è stato mostrato fino ad oggi ci fa essere piuttosto ottimisti. L'opera di rifacimento della settima fantasia finale strizza chiaramente gli occhi ai fan storici, ma è interamente godibile anche dai nuovi giocatori, dal momento che sta intessendo una struttura narrativa quasi completamente nuova.

Conoscete altri giochi che non possono essere trovati da nessun'altra parte e che valgono l'acquisto di una PlayStation 5? Ditecelo nei commenti, siamo tutt'occhi!