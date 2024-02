5 giochi sui pirati bellissimi: Assassin's Creed 4 è in ottima compagnia

I pirati esercitano un fascino intramontabile sul pubblico, e non sorprende dunque che nel corso del tempo siano stati pubblicati numerosi videogiochi incentrati su queste iconiche figure. E alcuni di questi sono produzioni da non perdere affatto.

Di seguito vi citiamo 5 giochi bellissimi sui pirati, di quelli che vi fanno sognare di essere capitani della vostra ciurma nel frattempo che solcate i sette mari con il vostro imponente galeone:

Assassin's Creed IV Black Flag

Ambientato nell'età d'oro della pirateria, Assassin's creed IV Black Flag viene considerato uno dei migliori esponenti del longevo franchise targato Ubisoft. Con un focus molto più incentrato sull'esplorazione marittima e le battaglie navali, l'avventura con protagonista Edward Kenway è una gradita ventata d'aria fresca all'interno della serie, che intrattiene i giocatori con un'avventura lunga e piena di sorprese attraverso i mari caraibici assolutamente da non perdere. E sembra pure che un remake di Assassin's Creed 4 sia attualmente in sviluppo.

Pillars Of Eternity II Deadfire

Nel secondo episodio dell'acclamata serie RPG di Obsidian Entertainment si respirano atmosfere piratesche da tutti i pori. In Pillars of Eternity II Deadfire non si navigano soltanto i mari raggiungendo le isole più sperdute, ma ci si intrattiene con una componente ruolistica studiata con grande cura, profonda e fortemente stimolante per chiunque vive a pane e giochi di ruolo isometrici. E se i pirati vi hanno sempre affascinato, allora l'opera Obsidian non può assolutamente mancare nella vostra collezione.

Sea of Thieves

Partito in sordina all'epoca del lancio nel 2018, con il passare del tempo Sea of Thieves di Rare è diventato un prodotto sempre più ricco ed avvincente. L'opera prodotta da Microsoft per PC e console Xbox è diventato un nome irrinunciabile per chi ama i giochi in cooperativa grazie al suo costante supporto nel corso degli anni che ha permesso ai giocatori di vivere in compagnia dei loro amici avventure mozzafiato lungo i mari con tantissime quest e sorprese da scoprire. Da provare almeno una volta, anche se non siate avvezzi ai titoli interamente incentrati sul multiplayer.

Sid Meier's Pirates!

Dal celebre creatore di Civilization arriva uno strategico d'azione imperdibile per chi ama i pirati. Remake dell'omonimo videogioco pubblicato nel 1987, Sid Meier's Pirates! sembra a tutti gli effetti un simulatore di vita piratesca con tanto di viaggi, commercio e battaglie navali nel frattempo che un poco alla volta si amplia la propria ciurma con tante nuove reclute. Lo scopo è uno solo: diventare il più grande pirata di tutti i tempi. Pronti per l'impresa?

The Secret of Monkey Island

Non si può parlare di giochi sui pirati senza citare l'intramontabile The Secret of Monkey Island, il capolavoro di Lucasfilm Games (poi LucasArts) pubblicato per la prima volta nel 1990. Nei panni di Guybrush Threepwood intraprendiamo un viaggio volto a trasformarci in un abile pirata, ma una volta giunti a Melee Island ha inizio una rocambolesca avventura a suon di umorismo ed enigmi sempre più geniali che tengono letteralmente incollati allo schermo grazie anche al carisma dei suoi personaggi. La serie è tornata in scena nel corso del 2022: la nostra recensione di Return To Monkey Island conferma che ancora oggi non si può fare a meno di questa leggenda delle avventure grafiche.