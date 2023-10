5 giochi per PlayStation 4 enormemente sottovalutati: meglio recuperarli!

Vi abbiamo già proposto la top 5 dei migliori giochi per PS4: la console Sony ha ospitato migliaia di giochi di alto profilo, tra i tanti però ce ne sono anche alcuni passati inosservati, vuoi per una finestra di lancio sbagliata, vuoi perché magari non in linea con i trend del momento.

Noi abbiamo selezionato 5 giochi per PS4 sottovalutati che sarebbe meglio riscoprire subito!

5 - Greedfall

No, Greedfall non era un capolavoro e d'accordo, era anche tecnicamente datato, con un look da primi anni 2000 non facilmente digeribile da tutti. Ignorarlo completamente forse è stato un grave errore perché nonostante tutto aveva una bella atmosfera e una trama interessante. Il combat system non è proprio lo stato dell'arte, ma se lo trovate in offerte a pochi euro, potrebbe rivelarsi una piacevole sorpresa.

4 - The Evil Within 2

Il primo The Evil Within era un survival horror discreto ma non eccezionale, questo sequel ha migliorato la situazione proponendo novità legate al gameplay, alla narrazione e alla storia, purtroppo però The Evil Within 2 ha faticato ad emergere, vuoi perché uscito in un periodo affollatissimo, vuoi perché non troppo spinto dal publisher. Lo sapevate? Ghostwire Tokyo era nato inizialmente come The Evil Within 3 prima di prendere una strada completamente diversa.

3 - Dragon Quest Heroes 2

In mano a Omega Force, tutto diventa un musou e Square Enix ha ben pensato di affidare al team giapponese la creazione di un hack n slash ambientato nel mondo di Dragon Quest. Il primo gioco della serie ha riscosso un discreto successo anche in Occidente mentre il sequel è passato del tutto inosservato, scomparendo troppo presto dai radar. Eppure, Dragon Quest Heroes II ha un roster di personaggi vastissimo, un combat system solido e una estetica 100% giapponese pensata per conquistare tutti gli appassionati del genere. Per saperne di più recuperate la recensione di Dragon Quest Heroes 2.

2 - Tetris Effect

Sottovalutare Tetris Effect è stato un grave errore: certo, un puzzle game di questo tipo non poteva aspirare a conquistare il mercato di massa in un mondo popolato da grandi giochi story driven, tuttavia Tetris Effect è davvero una gemma incredibile. Tetris si fonde con Rez e Lumines in questa reinterpretazione del celebre rompicapo russo ad opera di Tetsuya Mizuguchi, visionario producer e game designer giapponese autore di tante perle tra cui i due giochi citati poco sopra. La recensione di Tetris Effect è ad un clic di distanza.

1 - Mad Max

Il Mad Max di Avalanche avrebbe meritato maggior fortuna, pur non essendo un gioco da 10 e lode. Atmosfere post apocalittiche di grande impatto si scontrano con un gameplay forse un filo troppo legnoso e in generale una varietà non eccelsa. Non è perfetto, Mad Max, ma è indubbiamente uno dei giochi più sottovalutati, e ingiustamente ignorati, della scorsa generazione.

