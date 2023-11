5 giochi per PlayStation 5 davvero sottovalutati, che peccato

Sono sempre di più i giochi che arrivano sul mercato con grandi speranze e finiscono triturati da logiche commerciali che difficilmente permettono ai titoli meno in vista di guadagnare spazio e visibilità. Abbiamo individuato cinque giochi per PS5 sottovalutati e che non hanno riscosso il successo sperato... meritano una seconda occasione, siete d'accordo?

Lost Judgment

Sviluppato da Ryu Ga Gotoku Studio (autori di Like A Dragon), Lost Judgment è il sequel di Judgment, titolo nato come spin-off di Yakuza e capace di riscuotere un buon successo di pubblico e critica. Al contrario purtroppo di Lost Judgment, snobbato da gran parte dei giocatori e passato praticamente inosservato, un vero peccato perché parliamo di un titolo non perfetto ma sicuramente interessante, con uno stile e un gusto "100% giapponese" sempre più difficile da trovare nelle moderno produzioni.

Returnal

L'ultimo gioco di Housemarque è uscito su PS5 in un periodo forse non troppo fortunato, nei primi mesi del 2021, con poche console disponibili sul mercato e una base installata piuttosto ridotta a poco più di tre mesi dal lancio della console. Risultato? Vendite non superiori alle 700.000 copie e un interesse del pubblico scemato troppo in fretta, nonostante lo studio abbia pubblicato numerosi aggiornamenti gratuiti che hanno aggiunto nuovi contenuti e modalità.

Kena Bridge of Spirits

Avventura fatata in terza persona, Kena è un gioco d'azione prodotto da Ember Lab, team composto in larga parte da veterani provenienti dal mondo dell'animazione digitale. E si vede, perché Bridge of Spirits non ha nulla da invidiare ad un grande blockbuster Dreamworks o Pixar, almeno dal punto di vista estetico, mentre il gameplay risulta curatissimo ma incapace di intrattenere a lungo. Tanto hype pre-lancio, ma si è spento troppo fretta. Per saperne di più ecco la recensione di Kena Bridge of Spirits.

Destruction All-Stars

Ideale successore spirituale di Destruction Derby e Twisted Metal, Destruction All-Stars è arrivato sul mercato in condizioni non ottimali, con pochi contenuti e un sistema di monetizzazione che proprio non è piaciuto alla community, considerando che il gioco non era distribuito come free to play. L'aggiunta nel catalogo PlayStation Plus non è bastata per aumentare la player base e oggi di Destruction All-Stars resta solo un lontano ricordo.

Outriders

Sparatutto multigiocatore targato People Can Fly e Square Enix, Outriders purtroppo non ha venduto secondo le previsioni e non è mai riuscito a conquistare un pubblico vasto, tale da permettere la sopravvivenza del progetto. Il publisher ha anche investito nel supporto post lancio con l'espansione Worldslayer, ma purtroppo i giocatori non hanno dato fiducia a Outriders e la situazione non è cambiata, con numeri ridotti al lumicino. Eppure, Outriders è uno sparatutto sicuramente troppo generico ma non certo peggiore di tanti altri, avrebbe meritato un briciolo di attenzione in più.