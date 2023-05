5 giochi PlayStation che vorremmo al cinema o in TV, oltre Gran Turismo e The Last of Us

L'universo PlayStation è in continua espansione: il film di Gran Turismo arriva al cinema a settembre mentre il lungometraggio di Ghost of Tsushima è in fase di produzione, così come le serie TV di Twisted Metal, God of War e Horizon.

Le IP PlayStation sono tante e molte sarebbero assolutamente adatte ad essere trasformare in serie televisive o lungometraggi, come accaduto con Uncharted con Tom Holland e The Last of Us ad esempio, entrambe produzioni di grande successo. Abbiamo selezionato cinque giochi targati Sony che ci piacerebbe vedere sul grande e piccolo schermo schermo, siete d'accordo con la nostra Top 5?

Bloodborne

In realtà nel 2021 si era parlato di una serie TV di Bloodborne targata HBO, il rumor ha circolato intensamente per mesi per poi spegnersi definitivamente. Era un fake? Oppure un progetto del genere è esistito prima di essere cancellato? O magari effettivamente qualcuno sta davvero lavorando ad una serie televisiva di Bloodborne. Chissà... certo è che il mondo ideato da Miyazaki ben si presterebbe ad un serie TV horror, voi che ne dite?

Sly Cooper

Parlando di Sly Cooper si potrebbe pensare ad un film animato stile Zootopia o ad una serie di cartoon in computer grafica, anche se l'ipotesi del lungometraggio potrebbe adattarsi meglio a raccontare la storia del procione Sly e della sua banda di amici. Sly è un personaggio sicuramente sfaccettato e interessante e le gag basate sullo slapstick potrebbero essere la carta vincente da giocare.

inFamous

Dite la verità... quante volte avete sognato un film di inFamous? Qualcosa di simile esiste e ci riferiamo naturalmente a Crank e Crank 2 (prodotti da Sony Pictures), purtroppo però entrambe le pellicole non hanno riscosso il successo sperato e Crank 3D è finito in un limbo produttivo che gli ha impedito di vedere la luce. Potrebbe funzionare? Forse un film su inFamous sarebbe fuori tempo massimo, ma l'idea resta molto intrigante.

Syphon Filter

Un film di spionaggio con Gabe Logan? Bella idea, ma anche qui forse siamo fuori tempo e oltretutto Gabe non è un personaggio poi così forte... Un film stile Bourne potrebbe però funzionare, o almeno, a noi l'idea piacerebbe, ma siamo consapevoli che gli ostacoli produttivi sarebbero molti.

Returnal

Anche in questo caso optiamo per un lungometraggio, un film ispirato magari ad Alien oppure un lungometraggio con una pennellata di Interstellar di Christopher Nolan. Forse però il brand avrebbe bisogno di maggior visibilità prima di poter arrivare al cinema.