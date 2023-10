5 giochi dei Pokemon gratis da scaricare su Nintendo Switch, mobile e PC

Anche se l'attuale punto di riferimento videoludico per gli appassionati dei Pokémon è rappresentato dall'accoppiata Scarlatto e Violetto, che ha ufficialmente introdotto la nona generazione, ciò non significa che questo rappresenta l'unico modo per giocare con i mostriciattoli più famosi del pianeta.

Nel corso degli anni i Pokémon si sono presentati in molteplici salse, spesso e volentieri anche in via del tutto gratuita e in formato free-to-play. Se vi è venuta voglia di provare qualcosa di nuovo ma non volete spendere dei soldi, vi consigliamo di dare un'occhiata a questi 5 giochi dei Pokémon scaricabili gratuitamente su Nintendo Switch, dispositivi mobili e PC.

Pokémon Unite

Pokémon Unite è un gioco strategico di lotta a squadre (un MOBA) sviluppato da The Pokémon Company e TiMi, uno studio di Tencent Games. In questo gioco free-to-start siete chiamati a sfidarvi in combattimenti a squadre 5 contro 5, una dimensione del tutto originale per l'universo dei Pokémon.

Pokémon Quest

Creato da Game Freak, lo stesso studio della serie principale, Pokémon Quest è un vivace RPG d'azione ambientato sull'Isola Cubetti, dove i Pokémon originariamente scoperti nella regione di Kanto sono dotati di fattezze particolari: sono fatti di cubi!

Pokémon Masters EX

Sviluppato in collaborazione tra The Pokémon Company e DeNA, Pokémon Masters EX propone una nuova interpretazione delle classiche lotte tra Pokémon invitandovi a fare squadra con i famosi Allenatori che hanno fatto la storia della serie. Sull'isola artificiale di Pasio il duo composto da Allenatore e Pokémon è chiamato Unità, per via del legame speciale che condividono. Preparatevi ad incontrare il leggendario Allenatore Rosso con il suo Charizard, il fortissimo Blu (nipote del celebre Professor Oak) con il suo Pidgeot e la Campionessa di Sinnoh Camilla insieme al suo Garchomp.

Pokémon Café ReMix

Scordatevi le lotte tipiche della serie, Pokémon Café ReMix propone i famosi mostriciattoli in una veste totalmente nuova, quella di un gioco di abbinamento in cui bisogna completare dei puzzle per creare bevande e piatti squisiti da servire nel proprio Pokémon Café.

Pokémon Gioco di Carte Collezionabili Live

GCC Pokémon Live ripropone la classica esperienza del gioco di carte collezionabili in versione virtuale, permettendo agli aspiranti Allenatori di migliorare le proprie abilità offline per poi sfidare online gli altri giocatori di tutto il mondo. Il gioco offre otto buste gratuite con cui cominciare e il Pass Lotta, un sistema di progressione per sbloccare nuove ricompense come buste di espansione, crediti e monete semplicemente giocando. GCC Pokémon Live permette anche di riscattare i codici dalle buste di espansione fisiche del GCC Pokémon.

Bonus: Pokémon GO!

Non l'abbiamo inserito nella lista principale perché lo conoscono anche le pietre, ma non vi scordate che c'è anche Pokémon GO, fenomeno in Realtà Aumentata per dispositivi mobili sviluppato da Niantic, che permette di andare in giro per il mondo reale a catturare mostriciattoli, sfidare altri giocatori e a completare molteplici avventure ricche di ricompense.

Buona caccia, Allenatori!