5 giochi che potrebbero accompagnare il lancio di Nintendo Switch 2: i nostri sogni!

Secondo vari insider, nel 2023 scopriremo i primi dettagli su Nintendo Switch 2, quest'anno arriveranno (direttamente o indirettamente) novità sulla prossima console della casa di Kyoto, idealmente attesa per il 2024 o 2025. E noi ci siamo divertiti a stilare una lista di cinque giochi che vorremmo assolutamente al lancio di Switch 2.

Super Mario Odyssey 2

Certo, conosciamo bene il mercato dei videogiochi e sappiamo bene che, noi però siamo degli inguaribili romantici e abbiamo deciso di sognare ad occhi aperti...

Super Mario Odyssey è uscito nel 2017 e idealmente sappiamo che un nuovo gioco di Super Mario è in fase di sviluppo. Se è vero che è difficile ipotizzare il lancio di un nuovo Mario 3D su Switch alla fine del ciclo vitale della piattaforma, un'avventura dell'idraulico Nintendo potrebbe essere un ideale gioco di lancio di Switch 2... noi ci speriamo enormemente!

Donkey Kong Freedom

Eh già... che fine ha fatto lo scimmione peloso? Dopo Donkey Kong Country Tropical Freeze per Switch (riedizione del gioco omonimo uscito nel 2014 su Wii U) non sono usciti altri giochi di Donkey Kong e il gorillone si è ritirato a vita privata, facendo solo apparizioni in altri giochi. Eppure, sembra che un nuovo gioco di Donkey Kong sia da tempo in sviluppo, almeno stando ad alcuni rumor recenti. Lo vedremo sulla prossima console Nintendo?

Mario Kart Crossroads

Nel 2022 si sono diffusi numerosi rumor su Mario Kart 9, Nintendo sarebbe al lavoro sul gioco (conosciuto internamente come Nintendo Kart, Mario Kart Crossroads o Mario Kart 10) con l'obiettivo di rivoluzionare la serie, tanto che MK9 potrebbe introdurre anche personaggi tratti da Pikmin e Star Fox. Una sorta di Super Smash Bros in salsa racing, più che un vero e proprio gioco di Mario Kart. Lo vogliamo subito!

F-Zero GX Remake

Secondo un rumor, Next Level Games starebbe sviluppando una remaster di F-Zero GX, ovvero la versione casalinga di F-Zero AX uscito nelle sale arcade. Frutto degli sforzi di Nintendo e SEGA, il gioco è ancora oggi un cult per gli amanti del genere e se proprio la casa di Kyoto non vuole sviluppare un nuovo F-Zero, a noi va benissimo anche la riedizione di GX...

Metroid Prime 4

Che fine ha fatto Metroid Prime 4? Dopo il riavvio del progetto a gennaio 2019, del gioco non abbiamo saputo più niente e la nuova avventura di Samus è stata inghiottita in un buco nero comunicativo. Nintendo ha più volte ribadito che il progetto non è assolutamente cancellato e Metroid Prime 4 esiste ancora, tuttavia al momento non c'è nulla da annunciare. Un lancio nel 2023 appare improbabile (per non dire impossibile) ma magari un debutto nel 2024 su Switch e Switch 2 potrebbe essere un sogno realizzabile.