5 giochi con un protagonista silenzioso che non parla mai: niente parole, solo fatti

Ci sono protagonisti che nei videogiochi privilegiano i fatti alle parole e altri che vanno un gradino oltre: rimangono silenziosi per tutta la storia, riuscendo comunque a spiccare come personaggi all’interno delle vicende, a farsi ricordare e a farsi apprezzare. Riscopriamone 5.

Crash Bandicoot

Una delle mascotte più amate di sempre, l'eccentrico marsupiale dal pelo arancione, dal sorriso buffo e amabilmente fuori dagli schemi. A differenza di altri suoi colleghi nei videogiochi, Crash non parla. A compensare il suo silenzio ci pensano l'ambiente e i livelli in cui è inserito, che sono carichi di colori, rumori e peripezie di vario tipo. Di Crash, che ha negli ultimi anni ricevuto anche una remaster da 10 milioni di copie distribuite e un nuovo capitolo dalla vena nostalgica, ricordiamo le numerosissime avventure, oltre ad alcune delle sue mosse più esilaranti, fra balletti, bazooka caricati con i frutti wumpa, i suoi simpatici comprimari e tanto divertimento a far da sfondo.

Link di The Legend of Zelda

Se si pensa a un protagonista silenzioso in campo videoludico, Link è uno dei primi personaggi che balenano alla mente. Si tratta di uno degli eroi più longevi del panorama dei videogiochi e, nonostante non proferisca parola, le sue azioni lasciano il segno in ognuna delle sue avventure. Il guerriero di Hyrule vanta ormai un curriculum di tutto rispetto e già il suo nome, Link, rappresenta il "collegamento" tra il giocatore e il personaggio, che si cala nei panni del protagonista della storia e intraprende con lui - e tramite lui - una nuova e sensazionale impresa.

Chrono di Chrono Trigger

Chrono Trigger è uno dei giochi di ruolo che hanno fatto la storia su SNES e la sua trama ancora oggi è ricordata con affetto dai giocatori. All'interno delle sue vicende s'inserisce Chrono, un protagonista silente che riesce comunque a diventare un simbolo. Chrono è il collante del gruppo: le sue azioni tengono unita la squadra e fungono da ispirazione per coloro che lo seguono. Non viene adombrato dai suoi alleati, con i quali si creano invece legami di sincero rispetto e di sincera lealtà.

Allenatore dei Pokémon

L'allenatore della serie Pokémon è senza nome, senza parole e - possiamo aggiungere - senza macchia e senza paura. I giochi di Pokémon ci permettono di impersonare un giovane protagonista di belle speranze e, a parte poter rispondere ad alcune domande con un sì o un no, il nostro personaggio non si esprime mai verbalmente. Il destino del nostro allenatore di Pokémon, naturalmente, è quello di diventare il più forte del mondo, un'impresa in cui lo accompagniamo silenziosamente, ma che niente toglie alla grande soddisfazione del traguardo finale.

Guerriero della Luce di Final Fantasy 14

Il Guerriero della Luce in Final Fantasy XIV Online è il protagonista creato completamente dal giocatore, com'è usanza negli MMORPG. Il suo titolo, ereditato da un termine ricorrente all'interno della saga, indica un avventuriero destinato a cambiare le sorti del mondo di Eorzea. Nonostante si tratti di un protagonista sempre silenzioso, la sua storia si sviluppa in un arco narrativo che ormai abbraccia numerose espansioni, ponendolo al centro di vicende emozionanti e ricche di interazioni fra personaggi memorabili, Guerriero della Luce compreso. E presto la sua storia continuerà in Final Fantasy XIV Dawntrail, la nuova espansione in arrivo nell'estate 2024.