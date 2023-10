5 giochi PS1 belli, rari e costosi: spendereste oltre 1000 euro per Suikoden 2?

Nel catalogo dell'originale PlayStation non ci sono solamente capolavori e produzioni che hanno rivoluzionato il panorama videoludico, ma anche autentici pezzi da collezione divenuti non solo difficili da recuperare, ma anche e soprattutto molto costosi.

Vi abbiamo già citato tre giochi PS1 terribili e rarissimi che costano un sacco di soldi, ma ci sono anche grandi giochi ad aver raggiunto cifre non proprio alla portata di chiunque. Vi citiamo dunque altri 5 giochi PS1 rari e costosi: pronti a mettere da parte i vostri soldi per comprarli?

Castlevania Symphony of the Night

Con il passare degli anni il capolavoro Konami ha raggiunto un valore collezionistico sempre più elevato, al punto da essere ormai divenuto molto complicato da acquistare senza spendere diverse centinaia di euro. La versione standard PAL per PS1 di Castlevania Symphony of the Night viaggia ormai tra i 400 ed i 500 euro, per non parlare poi della ben più rara Limited Edition: qui invece si va pure oltre i 1200 euro. La fortuna è che Symphony of the Night è stato riproposto più volte nel corso del tempo, anche sulle attuali piattaforme, tuttavia chi vuole il classico originale deve per forza svuotare il portafogli.

Grand Theft Auto

Nel caso del capostipite della celebre serie Rockstar Games ci riferiamo nello specifico alla prima stampa European Edition, che ha visto crescere sempre di più il proprio valore nel corso degli anni. Oggi l'originale Grand Theft Auto viaggia comodamente verso i 250 euro, sebbene esistano comunque ristampe Platinum e per il mercato UK decisamente meno onerose e quindi facili da recuperare. Ma per chi vuole proprio la versione originale, meglio avere a disposizione parecchi soldi. Non parliamo poi della GTA Collector's Edition comprensiva anche di Grand Theft Auto 2: in quel caso i prezzi oscillano tra i 200 ed i 400 euro per l'edizione italiana, a seconda di quali sono le condizioni della confezione e dei CD.

Mega Man 8

Anche nel parco titoli Capcom è possibile trovare numerosi classici di grande qualità e sfortunatamente anche rari e molto onerosi. Mega Man 8 in particolare è tra i giochi più impegnativi da recuperare nella sua versione originale PlayStation: una copia PAL completa e ben tenuta molto difficilmente scende sotto i 250 euro, ma a colpire è la versione spagnola che viaggia anche sui 750 euro. In generale, comunque, un po' tutti i Mega Man per la prima console Sony raggiungono prezzi non esattamente economici: si pensi ad esempio a Mega Man X5 e X6, entrambi quotati attorno i 300 euro e più, proprio come il rarissimo Mega Man Legends 2.

Suikoden II

Un autentico gioiello Konami, migliore del predecessore e in generale uno dei JRPG più belli mai offerti dalla PS1. Peccato solo che oggi recuperarlo sia un'impresa titanica a causa dei prezzi medi che ha raggiunto. Sostanzialmente una versione PAL italiana di Suikoden II tenuta viaggia anche ben oltre i 1000 euro, con punte anche di 1200 e 1400 euro. Non che il primo Suikoden sia tanto più economico (completo ed in ottime condizione può arrivare a 500-600 euro), ma di certo l'apprezzata serie Konami è economicamente davvero impegnativa. Fortuna che Suikoden I & II Remaster arriva nel 2024, divenendo così molto più facile ed economico da recuperare per chiunque.

Tombi 2

Altra opera di pregevole qualità ma divenuta ormai sempre più difficile da trovare, essendo più raro e molto meno diffuso rispetto al primo episodio. Come se non bastasse, Tombi 2 non è certo a buon mercato in ambito collezionistico: i suoi prezzi si aggirano attorno ai 300 euro, se non a cifre ancora più elevate per una copia tenuta in condizioni impeccabili. E parliamo di copie usate e non nuove sigillate, il che è tutto dire.