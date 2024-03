5 giochi PS1 che meriterebbero un bel remake: Dino Crisis non manca

Vi abbiamo citato 5 giochi PS2 che necessiterebbero di un remake in chiave moderna, ma adesso andiamo ancora più indietro: ecco 5 giochi della prima PlayStation che meriterebbero di tornare in scena in chiave moderna con rifacimenti stellari.

Castlevania Symphony of the Night

Considerato ancora oggi da tanti fan come il miglior Castlevania mai realizzato, Castlevania Symphony of the Night è stato riproposto più volte da Konami nel corso del tempo, ma solitamente attraverso semplici porting del capolavoro originale. Un remake visivamente rimodernizzato ed ulteriormente ampliato nei contenuti sarebbe senza dubbio un'occasione d'oro per dare nuova popolarità a questo grande classico: l'importante è giusto che Konami lo affidi a un team competente ed appassionato dell'avventura di Alucard in modo così da rendergli giustizia.

Dino Crisis

Dino Crisis Remake non è mai divenuto realtà, ma i fan continuano a sperare nel ritorno prima o poi dell'apprezzato franchise targato Capcom. E considerato il gran lavoro svolto dalla compagnia nipponica con i rifacimenti dei Resident Evil più vecchi, un eventuale Dino Crisis Remake realizzato con lo stesso impegno e dedizione avrebbe tutto ciò che serve per far impazzire gli appassionati. Se solo Capcom si decidesse a dare il via libera al progetto...

Legacy of Kain Soul Reaver

Un altro remake fortemente desiderato dai giocatori, che attendono di mettere le mani sopra un nuovo Legacy of Kain da ormai 20 anni. Riportare in scena il brand con il rifacimento del capitolo più famoso e amato della serie sarebbe la mossa giusta per rendere Legacy of Kain nuovamente attuale, non solo per la gioia di chi con Raziel e Kain ci è cresciuto ma anche per permettere a schiere di nuovi giocatori di scoprire perché l'opera originale è divenuta di culto.

Tenchu Stealth Assassins

La serie di Tenchu è ormai ferma da oltre un decennio ma i ninja Rikimaru ed Ayame non sono stati dimenticati dai fan, che sperano prima o poi di vederli nuovamente in scena. FromSoftware, che detiene i diritti sul franchise dal 2004, aveva provato negli scorsi anni a riportare in scena il brand, ma quel progetto si è poi trasformato in Sekiro Shadows Die Twice divenuto realtà nel 2019. Sembra dunque improbabile che la compagnia nipponica voglia riprendere in mano la serie, ma in tal caso riproporla attraverso un remake dell'apprezzato capostipite potrebbe essere il modo giusto per reintrodurla nel mercato odierno.

Vagrant Story

Squaresoft, oggi Square Enix, ha pubblicato diversi grandi giochi di ruolo su PS1, ma oltre a Final Fantasy c'era ancora di più. Vagrant Story in particolare conquistò le attenzioni degli appassionati per la sua splendida cornice audiovisiva, per il suo coinvolgente gameplay e per scenari mozzafiato. Poco ma sicuro, tanti giocatori sarebbero felici di tornare a Lea Monde, e farlo attraverso un remake di Vagrant Story potrebbe essere l'occasione perfetta.

