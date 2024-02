5 giochi per PS2 ingiustamente sottovalutati che ci hanno regalato grandi gioie

PS2 ha ospitato migliaia di videogiochi in dieci anni di vita (ecco quali sono i migliori giochi di sempre per PlayStation 2) e oltre ai capolavori che tutti conosciamo bene ci sono anche titoli meno in vista ma che hanno comunque contribuito a farci passare ore di puro divertimento. Ecco cinque giochi PS2 poco famosi ma di ottima qualità.

Black

Uscito nel 2006, Black è uno dei migliori FPS del catalogo PS2, un gioco che si contraddistingue per una grafica di ottimo profilo e un gameplay che non aveva nulla da invidiare a giochi che sarebbero usciti lo stesso anno su piattaforme più avanzate come PS3 e Xbox 360. Purtroppo PlayStation 2 non era la console più adatta per gli sparatutto in prima persona e sicuramente questo ha contribuito a relegare Black nell'oscurità.

Digital Devil Saga Duology

Spin-off della serie Shin Megami Tensei, Digital Devil Saga Duology contiene Digital Devil Saga e Digital Devil Saga 2, due titoli che compongono appunto una duologia. E parliamo in assoluto di due tra i migliori esponenti del genere in assoluto, sicuramente non un titolo per tutti ma per gli appassionati della serie SMT si tratta di un cult assoluto.

Maximo Ghosts To Glory

Maximo Ghosts To Glory è stato di fatto un tentativo di Capcom di portare Ghost n Goblins/Ghost n Ghouls nel mondo delle tre dimensioni. Il risultato è un action game in terza persona dallo stile cartoonesco, molto divertente ma anche molto sottovalutato dal grande pubblico. Ne esiste un sequel, Maximo vs Army of Zin, uscito nel 2004 sempre su PS2, accolto tiepidamente.

Secret Agent Clank

Nato come gioco per PSP, Secret Agent Clank esce nel 2009 anche su PlayStation 2, di fatto ci troviamo di fronte ad un ottimo action platform 3D che si pone come parodia dei film di James Bond, con l'Agente Clank impegnato in una serie di missioni speciali. Secret Agent Clank è uno spin-off di Ratchet & Clank e l'unico gioco della serie con protagonista il solo Clank. Un buon gioco, uscito però fuori tempo massimo su PS2.

10.000 Bullets

Sparatutto in terza persona abbastanza sconosciuto, uscito solo in Europa e Giappone nel 2005. Non è un capolavoro è vero, ma il gioco poteva contare su un buon comparto tecnico (telecamera esclusa, un vero incubo) e su un gameplay frenetico anche se poco ispirato. Eppure, a patto di non aspettarsi un titolo rivoluzionario, 10.000 Bullets riuscirà a divertire chi ama i videogiochi trash.