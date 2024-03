5 giochi PS3 che avrebbero bisogno di un bel remake: non solo Uncharted

Nel corso della sua storia PlayStation 3 ha offerto diverse esclusive memorabili che, tuttavia, oggi potrebbero accusare il passare degli anni. Proprio per questo un eventuale remake sarebbe l'occasione giusta per dar loro nuova linfa vitale.

Del resto la stessa Sony vuole spingere su remake e remastered per il futuro: vi citiamo dunque 5 giochi PS3 che necessiterebbero di un bel remake, e chissà che qualcuno di questi un domani non diventi realtà:

Dead Nation

E' stato uno dei giochi più popolari di Housemarque sulla terza console casalinga di Sony, con lo studio che negli anni successivi ha continuato a crescere fino a lasciare il segno con il suo acclamato Returnal. Arrivati a questo punto è difficile che la compagnia finlandese riprenda in mano il suo shoot 'em up con visuale dall'alto pubblicato originariamente nel 2010, ma un Dead Nation reinterpretato in chiave moderna ed arricchito con nuove feature di sicuro non dispiacerebbe a più di un giocatore.

Infamous

Dopo Infamous Second Son e l'espansione stand-alone Infamous First Light, entrambi pubblicati nel 2014, il brand di Sucker Punch si è completamente fermato senza ricevere nuovi esponenti. Un eventuale ritorno della serie, magari proprio attraverso un remake del primo capitolo, potrebbe essere la giusta occasione per rivederla in scena. L'originale Infamous ottenne vari consensi di critica e pubblico per via delle sue atmosfere, del gameplay e della caratterizzazione di storia e personaggi. Rivivere la prima avventura di Cole McGrath attraverso la potenza di PlayStation 5 potrebbe avere un impatto non indifferente.

MotorStorm

E' stato uno dei giochi di lancio di PS3 e, seppur imperfetto in certi aspetti, MotorStorm è diventato un simbolo della console. La serie non è tuttavia mai sbarcata su PS4 e PS5, senza contare che la chiusura dello sviluppatore Evolution Studios nel 2016 rende difficile il suo ritorno. Ciò però non impedirebbe a Sony di affidare un eventuale remake del gioco originale (o di uno qualunque dei suoi successori) a un altro dei numerosi team a disposizione dei PlayStation Studios, così da offrire nuovamente una valida alternativa coristica a Gran Turismo.

Resistance Fall of Man

Proprio come MotorStorm, anche la serie principale di Resistance non è proseguita oltre i confini PS3, interrompendosi con il terzo episodio pubblicato nel 2011. Insomniac Games si è poi concentrata su altri progetti e per il franchise non sembra esserci più spazio. Se però il colosso nipponico dovesse mai decidere di rilanciarlo, ripartire con un remake di Resistance Fall of Man potrebbe essere la soluzione ideale per farlo riscoprire alle generazioni odierne così come ai fan di vecchia data.

Uncharted Drake's Fortune

Questo potrebbe essere il più probabile considerato che già da tempo si susseguono voci su un remake di Uncharted Drake's Fortune. Ad oggi il progetto ancora non è mai stato annunciato ufficialmente, ma di certo l'originale Uncharted ne trarrebbe vantaggio: pubblicata nel 2007, la prima avventura di Nathan Drake era piena di fascino ma anche con alcuni margini di miglioramento che si sarebbero poi concretizzati con i seguiti. Drake's Fortune appare oggi molto grezzo rispetto ai suoi successori, motivo per cui il trattamento remake potrebbe farlo rinascere portandolo ai livelli del resto del brand firmato Naughty Dog.

