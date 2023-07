5 giochi per PS3 con una grafica davvero brutta

Sulla terza console casalinga di Sony ci sono stati titoli capaci di far cadere a terra la mascella per la loro bellezza tecnica: del resto vi abbiamo già elencato 5 giochi per PS3 con una grafica impressionante per l'epoca. Ora però facciamo il percorso inverso citandovi 5 giochi per PS3 graficamente davvero inguardabili.

Deadly Premonition Director's Cut

Attenzione, Deadly Premonition è in verità un survival horror che può rivelarsi anche molto interessante per gli amanti del genere, tuttavia è innegabile che in termini grafici si sia dimostrato davvero scadente, soprattutto nella Director's Cut per PS3. Tra pessime animazioni ed una resa tecnica arretratissima, Deadly Premonition mette a dura prova la vista, che di soddisfazioni proprio non vuole sapere di riceverne.

F.E.A.R.

La versione PS3 del primo episodio di F.E.A.R. non era esattamente la migliore in circolazione, inferiore sia all'edizione PC che a quella Xbox 360 pubblicate tempo prima. Il passo indietro è evidente soprattutto in ambito tecnico, dove l'FPS horror di Monolith Productions risultava veramente orribile sulla piattaforma Sony. Textures pessime ed un impatto generale agghiacciante sono tra i motivi per cui è meglio tenersi alla larga dall'edizione PS3 e ripiegare sulle altre in commercio.

Hyperdimension Neptunia

Al momento della sua uscita su PS3, Hyperdimension Neptunia si rivelò molto controverso per via dei suoi contenuti e per la caratterizzazione dei suoi personaggi, tuttavia a non passare inosservata fu la realizzazione grafica. Se da un lato i modelli poligonali erano realizzati nel complesso dignitosamente, era tutto il resto a risultare davvero inguardabile, in particolare gli scenari, di una povertà estetica e visiva quasi imbarazzante.

Ride To Hell Retribution

Ride To Hell Retribution viene generalmente considerato uno dei giochi peggiori mai comparsi su PS3, non solo per un discorso puramente grafico. Tutto in questo gioco è un fallimento, ma dovendoci soffermare per l'appunto sull'aspetto visivo, il titolo targato Eutechnyx è davvero tragicomico. Tutto, dai personaggi agli scenari, sembra a malapena degno di una PS2, mentre le inqualificabili animazioni suscitano ilarità generale di fronte al disastro totale messo in piedi dagli autori. A rendere il tutto ancora più grottesco, il fatto che Ride To Hell Retribution è uscito nel 2013, in un'epoca in cui la console era ormai nella sua fase finale in attesa dell'arrivo di PS4.

Turning Point Fall of Liberty

La defunta Spark Unlimited non si è mai distinta per aver realizzato giochi di particolare qualità, e Turning Point Fall of Liberty non fa eccezione. Tra le sue innumerevoli problematiche non poteva certo mancare il comparto grafico, talmente brutto, arretrato e privo di rifiniture da risultare quasi fastidioso alla vista. Insomma, PS3 può fare di più, decisamente di più!

E dopo la rassegna degli orrori grafici, pronti a riscoprire 6 giochi PS3 sottovalutati che vi siete pentiti di non aver giocato?