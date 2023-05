5 giochi per PS3 con una grafica impressionante

Dopo aver visto i giochi per PS2 con una grafica incredibile, vi proponiamo ora una top 5 sui migliori giochi per PlayStation 3, sempre per quanto riguarda il comparto tecnico e la direzione artistica. Ecco la nostra classifica, fateci sapere se siete d'accordo!

Come sempre vi ricordiamo che si tratta di una Top 5 frutto di scelte personali e inevitabilmente in questi casi alcuni giochi restano fuori e pensiamo a Batman Arkham City, Max Payne 3, L.A. Noire, BioShock Infinite, Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots.... pensatevi voi integrare l top 5 qui sotto nei commenti!

1 - Beyond Due Anime

Dopo Heavy Rain, Quantic Dream torna a stupire su PS3 con Beyond Due Anime, gioco uscito alla fine dl ciclo vitale della console nell'autunno 2013, a poche settimane dal debutto di PS4. Beyond Two Souls vede come protagonista Elliot Page insieme ad un cast d'eccezione composto in aggiunta da Willem Dafoe, Kadeem Hardison e Eric Winter, il gioco di David Cage si caratterizza per una grafica incredibile sopratutto per quanto riguarda i volti e le espressioni dei personaggi, ancora oggi al top.

2 - Killzone 2

Se parliamo di grafica superlativa su PS3 dobbiamo necessariamente citare Killzone 2, un gioco che nel 2009 ha mostrato i muscoli dell'hardware Sony, riprendendo quanto di buono fatto da Guerrilla Games con il primo Killzone, uscito nel 2004 su PS2. Spesso paragonato ad Halo 3 su Xbox 360 (diretto concorrente dell'epoca), Killzone 2 presenta ambientazioni incredibilmente dettagliate e un design dei personaggi di altissimo profilo, sopratutto l'aspetto degli Helghast è diventato negli anni assolutamente iconico per i giocatori PlayStation e non solo.

3 - God of War 3

Se God of War 2 ha rappresentato il canto del cigno di PlayStation 2 sotto il profilo tecnico, il sequel si è distinto a sua volta per un comparto visivo assolutamente superlativo. Tra ambientazioni evocative, mostri giganteschi ed effetti spettacolari sopratutto durante le battaglie tra Kratos e gli dèi dell'olimpo, God of War III è un vero masterpiece del catalogo giochi PS3.

4 - The Last of Us

Uscito nel 2013, The Last of Us ha stupito il pubblico non solo per una storia incredibile e un gameplay solido, ma anche per un comparto tecnico capace di tenere testa ai primi giochi cross-gen usciti su PlayStation 4. Naughty Dog ha sfruttato l'esperienza accumulata con Uncharted 3 L'Inganno di Drake (uscito nel 2011 su PS3) come punto di partenza per migliorare ulteriormente le sue competenze tecniche ed i risultati sono stati semplicemente incredibili.

5 - Tomb Raider

Anche in questo caso parliamo di un gioco uscito nell'annata magica 2013, il reboot di Tomb Raider ci presenta una giovane Lara Croft impegnata a fare chiarezza nel suo passato. Tecnicamente parlando ci troviamo di fronte ad un titolo che non delude le aspettative e anzi impone nuovi standard sulla console Sony per quanto riguarda i giochi di azione e avventura. Provate a guardare il mare in tempesta... resterete stupiti, ve lo garantiamo.

Sempre continuando a parlare di PS3, ecco cinque giochi brutti usciti su PlayStation 3 che probabilmente avete giocato e dimenticato abbastanza in fretta.