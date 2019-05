5 Giochi PS4 a meno di 10 euro: le offerte sul Playstation Store in un video dedicato!

Il Playstation Store rappresenta un mondo vasto da esplorare per i videogiocatori Playstation 4 e Playstation 4 Pro: come da tradizione, dunque, Everyeye vi supporta nella ricerca di titoli che presentino un ottimo rapporto qualità/prezzo.

In particolare, nel video che trovate in apertura a questa news, abbiamo passato in rassegna cinque diversi giochi PS4, disponibili sullo store digitale Sony ad un prezzo inferiore a dieci euro. Tra i titoli parte della nostra selezione, potrete trovare:

Watch Dogs Complete Edition : la versione più completa del titolo Ubisoft è attualmente disponibile sullo store digitale Playstation al prezzo di 7,99 euro. Il brand è stato recentemente al centro di diverse voci di corridoio, con il diffondersi di rumor su Watch Dogs 3.

: la versione più completa del titolo Ubisoft è attualmente disponibile sullo store digitale Playstation al prezzo di 7,99 euro. Il brand è stato recentemente al centro di diverse voci di corridoio, con il diffondersi di rumor su Watch Dogs 3. Darksiders Warmastered Edition : versione rimasterizzata dell'originale Darksiders, esordito nell'ormai lontano 2010, è disponibile al prezzo di 7,99 euro.

: versione rimasterizzata dell'originale Darksiders, esordito nell'ormai lontano 2010, è disponibile al prezzo di 7,99 euro. Bulletstorm Full Clip Edition : la versione remastered dell'orginale Bulletstorm, shooter in prima persona del 2011, è ora acquistabile su Playstation Store a 9,99 euro.

: la versione remastered dell'orginale Bulletstorm, shooter in prima persona del 2011, è ora acquistabile su Playstation Store a 9,99 euro. Sine Mora EX : il gioco si presenta come uno sparatutto a scorrimento orizzontale, caratterizzato da un'ambientazione fantascientifica. Disponibile su PS Store a 4,99 euro.

: il gioco si presenta come uno sparatutto a scorrimento orizzontale, caratterizzato da un'ambientazione fantascientifica. Disponibile su PS Store a 4,99 euro. Bud Spencer & Terence Hill Slaps and Beans: disponibile a 8,99 euro, il gioco è un'incarnazione videoludica ufficiale dell'iconico duo cinematografico. Se questo picchiaduro a scorrimento vi ha incuriosito, sulle pagine di Everyeye potete trovare la nostra recensione di Bud Spencer e Terence Hill Slaps and Beans.

Per maggiori informazioni sui titoli proposti, vi invitiamo a visionare il nostro video speciale. Come di consueto, potete trovarlo direttamente in apertura a questa news: vi auguriamo dunque una buona visione!