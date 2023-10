Top 5 giochi per PSP con una grafica incredibile

Vi abbiamo già proposto la top 5 dei giochi PSP con una grafica all'altezza di PS2, vediamo ora altri cinque giochi per la piccola console portatile con una grafica incredibile: da Tekken 6 a God of War Chains of Olympus, fateci sapere se siete d'accordo con le nostre scelte qui sotto nello spazio dedicato ai commenti.

Prince Of Persia Le Sabbie Dimenticate

Prince Of Persia Le Sabbie Dimenticate non è propriamente un capolavoro, tuttavia a livello grafico questa avventura del Principe di Persia mostra alcuni tocchi stilistici niente male. Senza dimenticare una buona fluidità, modelli poligonali più che discreti e ambientazioni mozzafiato.

Crisis Core Final Fantasy 7 e Final Fantasy Type-0

Li abbiamo messi in coppia, perché a livello estetico sono uno più bello dell'altro, con Type-0 che presenta un comparto tecnico leggermente più curato e una direzione artistica di altissimo profilo. Ma parliamo di due giochi comunque semplicemente incredibili su una console portatile nata nei primi anni 2000.

Dante's Inferno

Bollato forse troppo in fretta come un semplice clone di God of War, Dante's Inferno è un gioco d'azione sviluppato da Visceral Games, con una storia basata sulla Divina Commedia. Il gioco non ha riscosso il successo sperato ma il comparto tecnico della versione PSP ha ricevuto diverse lodi, grazie alla presenza di location d'impatto, sangue a fiumi (letteralmente) e tantissimi nemici presenti su schermi, senza mai assistere a cali di fluidità. Un ottimo lavoro.

God of War Chains of Olympus

Se Ghost of Sparta non ha nulla da invidiare a God of War II per PlayStation 2, Chains of Olympus è sicuramente superiore rispetto al primo God of War uscito nel 2005 sempre sul monolite nero. Ready at Dawn ha dato vita ad un mondo assolutamente vivo, con strutture architettoniche di un certo rilievo e fondali arricchiti da palle di fuoco volanti, enormi mostri, soldati intenti a darsi battaglia. God of War Chains of Olympus è un vero spettacolo per gli occhi, ancora oggi un cult per i fan della saga.

Tekken 6

Bandai Namco aveva capito come sfruttare bene come sfruttare la potenza di PSP: se SoulCalibur Broken Destiny era un gioco tecnicamente ottimo, Tekken 6 fa ancora meglio. I personaggi sono grandi e ben animati, i modelli poligonali ricchissimi e le texture quasi perfette, il tutto unito a fondali ben caratterizzati e mai anonimi. Gli scontri sono fluidi, le animazioni spettacolari.... un piccolo capolavoro grafico nel palmo della mano.