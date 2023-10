5 giochi rari e costosi per PS3: uno di questi non doveva neanche esistere!

Un po' come visto sulle altre piattaforme Sony (vi abbiamo ad esempio citato 5 giochi PS1 tanto belli quanto costosi), anche PlayStation 3 ospita diversi titoli non solo difficili da trovare, ma anche tendenzialmente costosi a livello collezionistico.

Di seguito vi facciamo 5 esempi di giochi PS3 rari e costosi: li avete nella vostra collezione?

Afrika

Il simulatore fotografico ambientato nella savana non è mai sbarcato ufficialmente in Europa, venendo pubblicato in Giappone, sul territorio asiatico e negli Stati Uniti a cavallo tra il 2008 e il 2009. Ma se le versioni asiatiche è possibile trovarle a prezzi più abbordabili (ma non sempre economici), la versione USA di Afrika ha invece raggiunto un certo valore collezionistico: per un esemplare completo si viaggia attorno i 200 euro, talvolta anche di più, a seconda delle sue condizioni. Bisogna proprio amare il suo particolare genere, dunque, per investire simili cifre.

Aquanaut's Holiday Hidden Memories

La versione giapponese in verità è possibile trovarla a prezzi molto abbordabili, tuttavia la versione asiatica comprensiva di lingua inglese è uno dei pezzi più rari e ricercati su PS3. In questa edizione specifica, Aquanaut's Holiday Hidden Memories raggiunge cifre piuttosto impressionanti, viaggiando tra i 500 ed i 750 euro senza contare eventuali spese di spedizione. Considerato che non è mai stata prodotta una versione occidentale parliamo di uno dei giochi più difficili in assoluto da reperire, a meno di non accontentarsi della versione nipponica.

Dungeons & Dragons Chronicles of Mystara

La Collection dei due celebri Dungeons & Dragons targati Capcom (Tower of Doom ed il suo seguito Shadow Over Mystara) è stata distribuita in formato digitale su più piattaforme, tuttavia in Giappone è stata prodotta anche un'edizione fisica che oggi ha raggiunto un prezzo non indifferente. Il valore di Dungeons & Dragons Chronicles of Mystara si aggira sui 150 euro: con un po' di fortuna è possibile anche trovarlo a prezzi più convenienti, tuttavia la sua limitata distribuzione, con uscita solo sul suolo giapponese, lo rende piuttosto complicato da recuperare senza sborsare molti soldi.

NBA Elite 11

Qui parliamo di una caso decisamente unico: l'uscita di NBA Elite 11 su PS3 e Xbox 360, prevista per l'ottobre del 2010, in verità venne cancellata all'ultimo secondo da Electronic Arts in quanto totalmente insoddisfatta degli standard qualitativi raggiunti. Al momento dello stop alla distribuzione del gioco, però, alcune copie fisiche ufficiali PS3 già prodotte riuscirono ugualmente a diffondersi. In questo modo non solo NBA Elite 11 è diventato uno dei più grandi pezzi da collezione esistenti su PS3, ma è letteralmente introvabile. E quelle rarissime copie messe in vendita sono state pure vendute a peso d'oro, con un valore che ha raggiunto comodamente i 3500 dollari. Niente male eh?

Syberia Complete Collection

La raccolta comprensiva dei primi due capitoli di Syberia riproposti in versione PS3 è un altro discreto cimelio da collezione. Syberia Complete Collection difficilmente scende sotto il centinaio di euro e viaggia invece più facilmente intorno ai 150 euro, se non di più per una copia incellofanata tenuta bene. Chiaro, dei singoli Syberia esistono versioni molto più economiche e che possono essere recuperare a poco, ma chi vuole proprio questa raccolta per la terza console casalinga Sony farebbe meglio a mettere da parte qualche soldo.

