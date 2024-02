5 giochi da recuperare subito in attesa di Final Fantasy 7 Rebirth

Sappiamo bene quanto possa essere sfiancante aspettare un gioco di rilievo come il nuovo Final Fantasy 7 Rebirth. Per alleviare la vostra attesa, abbiamo preparato per voi un elenco di titoli che potreste provare in attesa del prossimo 29 febbraio 2024, giorno in cui arriverà l’esclusiva PlayStation 5. Nel frattempo, recuperate anche la nostra recensione di Final Fantasy 7 Rebirth per PS5.

Final Fantasy 7 Remake

Al primo posto della lista non potevamo che mettere lui, Final Fantasy 7 Remake. Sebbene in Rebirth vi sia un filmato riassuntivo del precedente capitolo, sarebbe davvero un peccato iniziare la nuova avventura di Cloud Strife e soci senza prima aver completato il primo episodio di quella che sarà una trilogia. Per chi non lo sapesse, il gioco è anche incluso nell’abbonamento a PlayStation Plus Extra o Premium, quindi è possibile recuperarlo anche senza procedere all’acquisto.

Crisis Core Final Fantasy VII Reunion

Chi vuole arrivare preparato all’uscita di Final Fantasy 7 Rebirth potrebbe recuperare anche Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion, capitolo che va a posizionarsi proprio tra il primo ed il secondo episodio della trilogia remake. Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, si tratta di una remastered in alta definizione dello spin-off di Final Fantasy VII: questo significa che non dovete aspettarvi un comparto tecnico all’avanguardia come quello di FF7 Remake e Rebirth.

Final Fantasy 16

Se non l’avete ancora fatto, vi suggeriamo di recuperare anche un’altra esclusiva PlayStation 5, ossia Final Fantasy 16. L’ultimo capitolo della longeva serie Square Enix non ha avuto il successo sperato, ma potrebbe conquistarvi grazie alla sua trama matura ed al combat system più orientato all’azione che, seppur con le ovvie differenze, ricorda quello della trilogia remake di Final Fantasy 7.

Tales of Arise

Un altro gioco che potrebbe interessarvi è Tales of Arise, che proprio negli ultimi giorni ha fatto capolino nel catalogo di Xbox Game Pass e PlayStation Plus Extra/Premium, quindi può essere recuperato senza costi aggiuntivi da chi dispone di un abbonamento attivo ad uno dei due servizi. Il titolo in questione è un colorato action RPG in cui si può esplorare un mondo ricco di dettagli e affrontare pericolose creature tramite un combat system che permette di combinare le abilità dei personaggi del party.

The Witcher 3

A chi è in cerca di un gioco di ruolo open world suggeriamo di recuperare The Witcher 3 Wild Hunt, probabilmente il titolo più famoso tra quelli pubblicati da CD Projekt RED. Si tratta di un prodotto enorme, che permette di esplorare un mondo fantasy molto ben costruito in cui le quest secondarie non sono le classiche fetch quest e risultano interessanti da completare. Non meno importante è il fatto che il gioco, che ha da poco ricevuto un aggiornamento per PS5 e Xbox Series X|S, viene spesso venduto in sconto anche nella sua versione completa di DLC.