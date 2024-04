5 giochi da recuperare questa settimana su PS5, Xbox Series X/S, Switch e PC

La prima settimana di aprile è piuttosto avara per quanto riguarda le nuove uscite di rilievo su PC e console ma non disperate perché il backlog nasconde sempre delle belle sorprese: vi segnaliamo cinque giochi che potreste recuperare in questi giorni, in attesa delle grandi uscite videogiochi di aprile 2024.

PlayStation 5 - Tomb Raider 1-3 Remastered

Un tuffo nel passato con le versioni rimasterizzate dei primi tre giochi di Tomb Raider, usciti originariamente tra il 1996 e il 1998 su PS1 e in seguito su altre piattaforme. Comparto tecnico migliorato, controlli rivisitati e gameplay più fluido... tre avventure una più belle dell'altra!

Nintendo Switch - Princess Peach Showtime!

Uscito in sordina, Princess Peach Showtime! è un realtà un ottimo gioco di azione platform pensato per tutta la famiglia. Nei panni della Principessa del Regno dei Funghi dovremo salvare il teatro cittadino da una maledizione, impersonando vari personaggi e sconfiggendo le forze del male. Promosso! Per approfondire ecco la recensione di Princess Peach Showtime.

Xbox Series X/S - Brothers A Tale of Two Sons Remake

Interamente made in Italy è il remake del primo gioco di Josef Fares (poi diventato celebre per A Way Out e sopratutto It Takes Two), un'avventura struggente e malinconica, gioco perfetto da giocare anche in coppia con il partner. Fatelo vostro, non ve pentirete, se volete saperne di più ecco la recensione di Brothers A Tale of Two Sons Remake.

Mobile - Call of Duty Warzone Mobile

Ultimo consiglio che vogliamo darvi è quello di scaricare gratis Call of Duty Warzone Mobile, versione portatile per smartphone e tablet del celebre Battle Royale di Activision. Un gioco free to play di altissima qualità come emerge anche dalla nostra recensione di Call of Duty Warzone Mobile, uno di quei titoli che non può mancare su ogni smartphone.

PC - Horizon Forbidden West

E' stato definito uno dei migliori porting PlayStation di Sony per PC, il sequel di Horizon Zero Dawn presenta un comparto tecnico incredibile, un'ambientazione da sogno, combattimenti mozzafiato e sopratutto enormi creature meccaniche una più bella dell'altra.

