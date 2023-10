5 giochi Rockstar oltre GTA e Red Dead: da L.A. Noire a Manhunt, la storia della Grande R

Al netto dell'incredibile seguito della serie di Red Dead e del successo planetario di Grand Theft Auto, Rockstar occupa un posto speciale nel cuore dei videogiocatori grazie ad esperienze interattive che, pur senza essere altrettanto iconiche di GTA e RDR, sono entrate a far parte della storia dell'industria.

Dopo aver ingannato l'attesa per il reveal ufficiale di GTA 6 con il nostro speciale dedicato ai 5 dettagli più assurdi e incredibili della serie di Grand Theft Auto, riavvogliamo il nastro dei ricordi per ripercorrere la storia della Grande R con cinque, indimenticabili videogiochi Rockstar del passato.

Ciascuno dei titoli (o delle serie) che elencheremo in questo articolo ha saputo scolpire nella mente dei fan il ricordo di nottate trascorse a sperimentare delle meccaniche di gameplay uniche, delle storie avvincenti con personaggi memorabili e delle esperienze che definire "dirompenti" sarebbe un pallido eufemismo.

Manhunt

Lanciato nel 2003 su PC, Xbox e PlayStation 2, Manhunt ha da subito calamitato le attenzioni degli utenti e alimentato lo 'spirito bacchettone' della stampa generalista a causa dell'estrema brutalità che ne ha caratterizzato il gameplay.



Solo chi ha esplorato il girone dantesco di Carcer City, d'altronde, sa davvero cosa significa intraprendere il viaggio nella violenta follia di Manhunt, un incubo ad occhi aperti da vivere alternando fasi stealth a sadiche esecuzioni sullo sfondo di un canovaccio narrativo che alimenta gli istinti più bassi. Nel contesto offerto dall'industria videoludica moderna, è pressoché impossibile pensare al ritorno di Manhunt, e questo a dispetto del grande seguito dell'IP e dell'oggettiva bontà di un gameplay che faceva della tensione costante la sua arma più affilata.

L.A. Noire

È trascorso più di un decennio dall'uscita di L.A. Noire ed è impossibile ripensare alle indagini condotte da Cole Phelps senza lasciarsi andare alla nostalgia per i pomeriggi vissuti a fare la spola tra i quartieri della Los Angeles del 1947, interrogando testimoni e studiando ogni minima espressione facciale dei sospetti.



L'originale commistione tra sparatutto in terza persona 'in stile GTA' e le avventure grafiche basate sulla risoluzione degli enigmi ambientali ha contribuito a trasformare L.A. Noire in un vero e proprio cult, un'opera impossibile da dimenticare ma che, proprio in ragione della sua unicità, non ha saputo raggiungere il successo sperato dal Team Bondi e dai vertici di Rockstar. Un gran peccato, considerando le enormi potenzialità inespresse di un'esperienza interattiva che, se opportunamente supportata dalla Grande R, si sarebbe di certo ritagliata un importante spazio nel panorama del gaming moderno.

Bully

I primi 2000 furono gli anni di maggiore produttività e 'poliedricità creativa' di Rockstar, prova ne sia la capacità con cui la Grande R riuscì a passare dalle atmosfere livide e brutali di Manhunt alla frenesia delle gare di Midnight Club, e da queste ultime all'esperienza offerta da opere indimenticabili come GTA 3 e Bully.



L'action adventure ideato da Rockstar Vancouver ha offerto ai patiti del genere l'opportunità di vivere le scanzonate vicende di Jimmy Hopkins, un adolescente irrequieto che deve ritagliarsi il suo spazio nelle gerarchie sociali di un collegio immaginario affrontando bulletti, insegnanti non particolarmente accondiscendenti e altri ostacoli. Si è spesso parlato del possibile ritorno di questa IP, anche se la cancellazione del rumoreggiato sequel Bully 2, gli anni trascorsi dal lancio del capitolo originario e le oggettive difficoltà affrontate da Rockstar nel dare un seguito a un progetto così peculiare continuano a rappresentare degli ostacoli quasi insormontabili.

Midnight Club

Tra le tante IP che Take Two si è detta intenzionata a resuscitare non poteva di certo mancare Midnight Club, l'adrenalinico arcade racer ambientato tra i grattacieli delle metropoli più iconiche del pianeta. Dagli esordi su PS2 firmati dagli studi Angel alle successive esperienze interattive approdare su PC e console, la serie di Midnight Club viene ricordata per la grande varietà di auto e opzioni di personalizzazione, l'assoluta qualità del comparto grafico e un gameplay tanto profondo quanto immediato.



Gli anni d'oro dei videogiochi di guida, però, sono lontani e l'agguerrita concorrenza di serie come The Crew, Need for Speed e Forza Horizon non rende particolarmente agevole il compito di chi, da qui ai prossimi anni, vorrà riprendere in mano questa storica IP per riportarla in vita.

Max Payne

Nata dalla stretta collaborazione tra Rockstar e Remedy Entertainment, l'ormai leggendaria serie di Max Payne non ha certo bisogno di presentazioni, considerando l'enorme influenza esercitata da questa IP nelle generazioni di sviluppatori avvicendatesi negli ultimi due decenni.



Dalle sparatorie al cardiopalma impreziosite dall'inconfondibile bullet time alla storia di stampo cinematografico con una trama dal taglio maturo, sull'odissea interattiva di Max Payne sono stati interi trattati che sviscerano ogni aspetto del lavoro svolto dal team di Espoo. Pur senza l'intervento diretto degli sviluppatori di Rockstar, Max Payne è paradossalmente la serie più indicata per descrivere il lungo percorso intrapreso dalle fucine creative della Grande R per trasformarsi nel colosso dell'industria conosciuto dalle giovani generazioni quasi solo per GTA e Red Dead Redemption.