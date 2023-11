I 5 giochi Rockstar più sottovalutati di sempre: non si vive di soli GTA e Red Dead!

Mentre la curiosità degli appassionati di Grand Theft Auto sale alle stelle in vista dell'annunciato trailer di GTA 6 a dicembre, riavvolgiamo il nastro dei ricordi per ripercorrere la più che ventennale storia di Rockstar focalizzandoci, questa volta, sui videogiochi più sottovalutati della 'Grande R'.

Dalla fine degli anni '90 ad oggi, d'altronde, le fucine interattive fondate dai fratelli Dan e Sam Houser sotto l'egida di Take-Two hanno contribuito a dare forma ad alcune delle esperienze videoludiche più importanti di sempre.

Alcuni dei progetti dati alla luce da Rockstar non hanno riscosso il successo commerciale che avrebbero meritato in ragione dell'oggettiva qualità del gameplay, della storia e dei contenuti offerti, ma in altri casi sono stati proprio i vertici della software house newyorkese a decretarne le sorti non garantendo un sufficiente supporto alle proprie IP più promettenti.

L.A. Noire

Commercializzato nel maggio del 2011 su PS3 e Xbox 360, per poi essere riproposto pochi mesi dopo su PC e nel 2017 con un porting per Nintendo Switch, L.A. Noire è la classica 'eccezione che conferma la regola': l'originale commistione tra sparatutto in terza persona in stile Grand Theft Auto e avventure investigative ha dapprima incontrato il favore del pubblico con vendite più che accettabili nei mesi di lancio, salvo poi cadere nel dimenticatoio e finire ai margini dell'industria.



Eppure, l'eccezionale percorso tracciato da Rockstar e dal Team Bondi per disegnare il perimetro ludico e autoriale delle indagini condotte da Cole Phelps ha saputo restituirci a schermo un'avventura davvero indimenticabile, merito della grande caratterizzazione di personaggi e PNG, come pure del lavoro svolto nella ricostruzione dei quartieri della Los Angeles del 1947. Un maggiore impegno sull'IP da parte di Rockstar avrebbe certamente consentito a L.A. Noire di ritagliarsi un grande spazio nel panorama videoludico moderno. Nel caso ve la foste persa, qui trovate la nostra recensione di L.A. Noire.

Rockstar Games Presents Table Tennis

Alzi la mano chi si ricorda di Table Tennis, la deliziosa esperienza simulativa di Tennistavolo (per gli amici Ping Pong) confezionata nel 2006 per Xbox 360 e Wii. L'interpretazione digitale del Table Tennis offertaci da Rockstar ha saputo amalgamare alla perfezione gli elementi più simulativi e divertenti di questo sport con la potenza computazionale delle piattaforme del tempo, appena affacciatesi sul mercato.



Il piccolo gioiello interattivo propostoci da Rockstar ha sorpreso la critica di settore ma è passato in sordina in un mercato dominato da ben altri generi: un vero peccato, se pensiamo all'impegno profuso dagli sviluppatori nel concretizzare a schermo l'esperienza videoludica di Ping Pong più realistica di sempre.

Midnight Club

La serie di Midnight Club ha venduto complessivamente oltre venti milioni di copie, imprimendosi a vita nella memoria di altrettanti appassionati di arcade racer e amanti dell'adrenalina grazie all'assoluta bontà del comparto grafico e a un gameplay che fa dell'immediatezza la sua arma più affilata.



Alla luce delle innegabili qualità ludiche e dell'interesse della community nei confronti di Midnight Club, la brusca interruzione dell'IP continua ad essere una 'ferita aperta' per gli amanti di giochi Rockstar. Certo è che negli anni abbiamo visto affacciarsi sul mercato serie agguerrite come Need for Speed, Forza Horizon o The Crew: forse il momento più adatto per riportare in auge Midnight Club è ormai passato da un pezzo, ma le enormi risorse creative ed economiche a disposizione di Rockstar impongono una seria riflessione sul valore di questa IP.

The Warriors

Uno dei tie-in videoludici più riusciti di sempre, The Warriors è stato un sentito omaggio di Rockstar al mondo del cinema, un settore dal quale la Grande R ha attinto a più riprese per erigere l'impalcatura ludica, narrativa e contenutistica delle sue serie più affermate.



Pubblicato nell'ormai lontano 2005 su PS5 e Xbox, per poi arrivare due anni dopo anche su PSP e successivamente su altre piattaforme, The Warriors rielabora i funambolici eventi vissuti dai protagonisti della pellicola cult del '79 I Guerrieri della Notte. La città di New York ricreata da Rockstar è una copia fedele della Grande Mela ammirata sul grande schermo, con infiniti omaggi al capolavoro cinematografico originario tanto nelle inquadrature quanto nei tagli di montaggio. Una gemma che merita di essere riscoperta dalle nuove generazioni di videogiocatori, da accompagnare magari con la visione del film primigenio.

Max Payne 3

Abbandonate le tinte noir e lo stile da graphic novel degli esordi, Max Payne 3 ha dato modo a Rockstar di abbracciare soluzioni ludiche, autoriali ed estetiche ben diverse da quelle dei capitoli originari, mutuando da GTA e dalle proprie serie più mature la violenza e le tematiche forti che rendevano così riconoscibili i titoli della Grande R nei primi anni 2000.



Nonostante l'ottima accoglienza ricevuta dalla stampa di settore (qui trovate la nostra recensione di Max Payne 3), il pubblico ritenne eccessivi i cambi apportati al sistema di combattimento, al plot narrativo e allo stile dell'IP, prova ne siano le vendite che, nel 2013, non superarono le quattro milioni di copie a dispetto della grande macchina promozionale messa in moto da Rockstar.

Menzione d'onore: GTA Chinatown Wars

Il più illustre tra i giochi ingiustamente dimenticati di Grand Theft Auto, GTA Chinatown Wars ha saputo reinterpretare alla perfezione le meccaniche dei primissimi capitoli della serie, dandoci modo di vivere un'esperienza al cardiopalma nei panni di Huang Lee.

Lo stile 2D delle origini ben si sposa con l'impianto ludico eretto da Rockstar per omaggiare il passato di GTA, il tutto sorretto da un gameplay frenetico e in grado di sfruttare appieno le capacità del touchscreen di Nintendo DS.