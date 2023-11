5 giochi di ruolo con un sistema di combattimento diverso dal solito

Quello dei GDR ha motivo di essere considerato fra i macrogeneri più complessi, specie considerando il numero e la varietà di videogiochi che accomuna. A proposito di questa ricchezza, che per forza di cose si riflette anche nell’ambito del gameplay, ecco una selezione di titoli capaci di distinguersi per la stravaganza del proprio combat system.

Baten Kaitos 1&2 HD Remaster

Anno : 2023

: 2023 Piattaforma : Nintendo Switch

: Nintendo Switch Sviluppatore : logicalbeat

: logicalbeat Publisher: Bandai Namco

Il legame che unisce i GDR alle carte collezionabili ha portato a diversi esperimenti in ambito videoludico, basti pensare alla serie Voice of Cards o a titoli come Kingdom Hearts Chain of Memories. I giochi che formano il bundle in questione rientrano nello stesso insieme e nel caso voleste approfondirne gli aspetti – dagli scontri in tempo reale all’elevato tasso di strategia richiesto – non perdetevi la nostra recensione di Baten Kaitos 1&2 HD Remaster.

Resonance of Fate 4K/HD Edition

Anno : 2018

: 2018 Piattaforme : PlayStation 4 e PC

: PlayStation 4 e PC Sviluppatore : tri-Ace

: tri-Ace Publisher: tri-Ace e Arc System Works

Questo JRPG conosciuto anche col nome End Of Eternity vanta un battle system stratificato, difficile da padroneggiare e non adatto a tutti: un mix di strategia in tempo reale e azione frazionata in più turni dove la gestione delle risorse, la distanza dai nemici e qualunque spostamento (compresi quelli effettuati durante l’esplorazione) hanno un ruolo fondamentale. Se apprezzate l’idea di scontri a fuoco in un'ambientazione steampunk, fateci un pensierino.

Shadow Hearts Covenant

Anno : 2004

: 2004 Piattaforma : PlayStation 2

: PlayStation 2 Sviluppatore : Nautilus

: Nautilus Publisher: Aruze e Midway Games

La seconda iterazione della trilogia nata da una costola di Koudelka (un JRPG per la prima PlayStation uscito nel 1999) è forse l’esponente più riuscito della serie e immerge i giocatori in scenari a metà strada fra l’ucronia e il cosmicismo lovecraftiano. A differenziare gli scontri in questo caso è il Judgment Ring: un sistema basato sul turbinare di una ruota e sul tempismo dei giocatori che, lo ricordiamo, ritroverà spazio anche all’interno di Penny Blood.

Sigma Star Saga

Anno : 2005

: 2005 Piattaforma : Game Boy Advance

: Game Boy Advance Sviluppatore : WayForward Technologies

: WayForward Technologies Publisher: Namco e Atari Europe

Si tratta di una valida commistione tra gli stilemi dei JRPG e tutto ciò che riguarda gli shoot 'em up, una particolare unione di generi apparentemente distanti fra loro che ricorda – con le dovute differenziazioni del caso – quanto fatto nel 1988 da The Guardian Legend su NES. In questo caso il mix avviene però a ogni incontro casuale col passaggio dalla visuale isometrica allo scorrimento 2D, traducendosi in sezioni degne di un cabinato e arricchite da un buon sistema di progressione.

The Caligula Effect Overdose

Anno : 2018

: 2018 Piattaforme : PlayStation 4, Nintendo Switch, PC

: PlayStation 4, Nintendo Switch, PC Sviluppatore : Historia

: Historia Publisher: NIS America

Come trovate scritto nella nostra recensione di The Caligula Effect Overdose, malgrado sia affiancato da mancanze narrative e sotto il profilo tecnico, il combat system di questa riedizione brilla ancora come un tempo e lo fa grazie alle Imaginary Chain. Controllando lo scorrere del tempo, infatti, i giocatori possono concatenare più comandi in un turno e vederne le conseguenze prima che si verifichino, il tutto con l’incognita di quelle che saranno le azioni nemiche.

Con questo si conclude la nostra selezione di GDR i cui battle system hanno dimostrato una buona dose di bizzarria ed estrosità. A voi la parola nei commenti: quali sono stati i giochi che più vi hanno stupiti in questo senso?