5 giochi scomparsi ma non cancellati che vorremmo giocare subito

Sono tanti i giochi scomparsi che vorremmo rivedere nel 2024: nomi come Kingdom Hearts IV, Metroid Prime 4 e Hollow Knight Silksong continuano ad essere ardentemente desiderati dai giocatori, ma scavando più a fondo è possibile trovare tanti altri nomi spariti nel nulla.

Di seguito vi citiamo 5 giochi scomparsi ma non cancellati che ci piacerebbe giocare subito, se fossero effettivamente ancora vivi:

Beyond Good & Evil 2

Ormai anche il più accanito fan di Ubisoft sembra aver perso le speranze sul progetto. Beyond Good & Evil 2 era stato annunciato addirittura nel 2008 attraverso un teaser trailer per poi far perdere immediatamente le proprie tracce. Il gioco riemerse poi all'E3 2017 in una veste del tutto nuova ed intrigante, ma poi la storia si è ripetuta e da quel momento è di nuovo scomparso nel nulla. Beyong Good & Evil 2 continua ad essere avvolto nella nebbia e non sembra esserci alcun segnale su una sua possibile uscita nel prossimo futuro. La speranza è l'ultima a morire, ma qui si sta tirando davvero tanto la corda.

Deep Down

Ufficialmente Deep Down non è mai stato cancellato: da qualche parte nei meandri degli uffici Capcom esiste ancora, rimasto lì dimenticato come se non fosse mai esistito. Ormai appare estremamente difficile che Deep Down possa concretizzarsi visto il totale silenzio della compagnia nipponica in merito che va avanti ormai da anni. Ma l'idea di godersi un gioco cooperativo dungeon crawler che intendeva mescolare tra loro dark fantasy e sci-fi resta a suo modo interessante se sviluppata con criterio. Se solo Capcom lo riprendesse in mano.

Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake

Ancora Ubisoft, stavolta con un progetto più recente del quale però non si è più visto nulla. E pensare che in origine Prince of Persia Le Sabbie del Tempo Remake doveva uscire nel gennaio 2021, salvo poi essere rinviato dapprima al marzo successivo e poi a tempo indeterminato. Quanto mostrato sul progetto non aveva infatti convinto critica e pubblico, soprattutto sul lato tecnico, e lo scarso entusiasmo attorno al remake ha spinto Ubisoft a ripensare tutto da capo. Si apprezza il fatto di aver tenuto conto dei feedback del pubblico, ma forse sarebbe ora di capire a che punto sono davvero arrivati i lavori. Anche perché un remake dell'acclamato Prince of Persia Le Sabbie del Tempo sarebbe una hit garantita se creato nella giusta maniera.

Tekken X Street Fighter

Venne annunciato nel 2010 assieme alla controparte Street Fighter X Tekken di casa Capcom (poi divenuta realtà nel 2012), ma Tekken X Street Fighter non ha mai visto la luce, nemmeno attraverso un vero e proprio trailer. Eppure sembra che il progetto ancora non sia stato cancellato ufficialmente nonostante alcune dichiarazioni poco chiare del producer Katsuhiro Harada, il quale ha confermato che lo sviluppo del progetto è stato bloccato ufficialmente nel 2016 quando era ancora al 30% del suo completamento. Arrivati a questo punto è comunque estremamente improbabile che Tekken X Street Fighter diventi infine realtà. Un vero peccato: vedere i personaggi ed il gameplay di Street Fighter adattati allo stile di Tekken sarebbe stato davvero affascinante.

Wild

Forse in pochi si ricorderanno di Wild: si tratta di un survival sviluppato da Wild Sheep Studio, compagnia fondata da Michel Ancel, ed originariamente era in sviluppo per PlayStation 4 con la stessa Sony come publisher. Mostrato per la prima volta nel 2014, un poco alla volta attorno a Wild si è creato il silenzio più totale ed il progetto è così diventato un vaporware dopo un lunghissimo silenzio. Il ritiro di Ancel dall'industria videoludica nel 2020 ha gettato ulteriori ombre sul progetto e sul futuro di Wild Sheep Studio, sebbene lo stesso autore abbia precisato che i lavori sarebbero proseguiti anche senza di lui. Sarà pure così, ma intanto di Wild non sappiamo più nulla da anni.

Altri progetti ancora, invece, sappiamo con certezza che non esistono più: ecco 5 giochi cancellati che avremmo tanto voluto giocare.

