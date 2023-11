5 giochi scomparsi che vorremmo giocare nel 2024: troppo ottimisti? Forse, ma ci speriamo

Sono tanti i giochi in uscita nel 2024 e tra questi speriamo ci siano anche i cinque titoli che abbiamo scelto per la nostra classifica dei most wanted 2024, con riferimento in particolare a quei giochi annunciati da tempo e poi scomparsi dai radar. Li rivedremo l'anno prossimo? Noi speriamo di sì ma non ci sono certezze.

GTA 6

Nel 2023 GTA 6 non si è visto, ci aspettavamo un trailer del nuovo Grand Theft Auto a fine ottobre o inizio novembre ma per ora tutto tace. Eppure gli insider più attendibili dicono che ci giocheremo alla fine del 2024, anche se onestamente appare piuttosto improbabile considerando che un simile blockbuster non verrà certo annunciato pochi mesi prima del lancio. Saremmo contenti di essere smentiti però...

Metroid Prime 4

La travagliata storia di Metroid Prime 4 è ormai arcinota e non la ripeteremo in questa sede, ci limitiamo però a dire che lo sparatutto di Retro Studios potrebbe essere un perfetto gioco di lancio di Nintendo Switch 2 e un ottimo canto del cigno per Nintendo Switch. Un gioco che andrebbe a ricoprire il ruolo che nel 2017 fu di The Legend of Zelda Breath of the Wild, uscito al lancio di Switch e contemporaneamente anche su Wii U come ultimo titolo first party per la sfortunata console.

Kingdom Hearts 4

Era il 10 aprile 2022 quando Square Enix annunciava Kingdom Hearts 4 con un teaser trailer, dopo oltre un anno e mezzo però non abbiamo altre notizie e KH4 non è mai più stato nominato dal publisher o dagli sviluppatori. Un lancio nel 2024 appare impossibile ma speriamo di poter vedere almeno un nuovo trailer nel corso dei prossimi dodici mesi.

Silent Hill 2 Remake

Era atteso per il 2023 ma è stato silenziosamente rimandato, tuttavia non dovrebbe mancare troppo al lancio del gioco e secondo un rumor Silent Hill 2 Remake uscirà a marzo 2024. Sarà vero? Non lo sappiamo, ma sicuramente è il gioco di questa top 5 che giocheremo per primo e un debutto nella prima metà del 2024 sembra auspicabile.

Wonder Woman di Monolith

Annunciato nel 2021, Wonder Woman di Monolith e Warner Bros è disperso da anni con il publisher che non ha mai fornito aggiornamenti sullo stato del progetto, concentrandosi nella promozione di titoli come Gotham Knights, Mortal Kombat 1 del futuro Suicide Squad Kill The Justice League. Esisterà ancora? Speriamo di sì, anche se probabilmente non uscirà nel 2024, anno del già citato Suicide Squad di Rocksteady.