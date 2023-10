5 giochi simili ad Alan Wake e Alan Wake 2: ombre, tensioni e terrore psicologico

Alan Wake e Alan Wake 2 sono due survival horror che hanno saputo conquistare il pubblico con una narrativa avvincente quanto terrificante e un gameplay all’insegna del terrore psicologico. Se avete voglia di spaventarvi ancora e avete terminato le avventure proposte da Remedy, ecco 5 giochi che potrebbero fare al caso nostro.

Deadly Premonition

Deadly Premonition spicca per la sua capacità di mescolare in maniera originale più generi e condivide con Alan Wake un'atmosfera alla Twin Peaks. Nonostante il gameplay vecchia scuola e una trama solida con qualche incertezza, saprà catturarvi con personaggi interessanti e un’ambientazione spaventosamente grottesca. Entrambi i giochi ruotano attorno a un outsider che si avventura in una misteriosa cittadina e deve affrontare una misteriosa minaccia soprannaturale. Deadly Premonition saprà farsi apprezzare anche per la sua longevità.

Resident Evil 4 Remake

Resident Evil 4 è considerato dai cultori del genere l’apripista per eccellenza, il gioco che ha rivoluzionato il survival horror e gli sparatutto in terza persona (nonché uno dei giochi horror migliori). Alan Wake 1 e 2 prendono indubbiamente spunto dalla celeberrima saga di Capcom e dunque ne condividono alcune somiglianze. Il remake di Resident Evil 4, ma anche dei precedenti capitoli, presenta diverse aggiunte rispetto ai giochi originali, sia dal punto di vista grafico che dal punto di vista del gameplay (in quest’ultimo caso, nel bene o nel male), con approfondimenti alla storia e collegamenti rinsaldati fra le vicende dei vari titoli.

The Last of Us

Oltre a rientrare nella categoria del survival horror, The Last of Us, nella prima e nella seconda parte (mentre aspettiamo la Parte 3), non rinuncia a una storia ricca di tensione, inquietudine e dramma, proprio come avviene nel caso dei due episodi di Alan Wake. Ambientato in un mondo post-apocalittico, affetto dalla piaga di un’epidemia di cui serve disperatamente una cura, il gameplay alterna segmenti ricchi di adrenalina e sparatorie in terza persona a sezioni più tese, dove buio e silenzio diventano il peggior nemico del giocatore.

The Evil Within

The Evil Within conta due capitoli ed entrambi sono consigliati a chi ha seguito con passione le avventure di Alan Wake. Il gioco ci dà la possibilità di scegliere se combattere o fuggire dalle terrificanti minacce che si pareranno sul nostro cammino. Avvolti da un'atmosfera unica in cui la percezione della realtà può variare, si tratta di sparatutto in terza persona a tinte survival horror e ci trasporta in un incubo che affonda le proprie radici nell'immaginazione umana.

Gylt

Gylt è un gioco horror dal sapore atipico, ambientato in una versione distorta di quella che potrebbe essere una cittadina americana qualunque. La sua storia tocca tematiche delicate, come il bullismo, fin dall'inizio dell'avventura, punteggiandosi di simboli e metafore di vario tipo. Il gameplay fa da corredo alla storia e ci accompagna con un costante senso di tensione durante le varie ricerche di Sally, la protagonista. L'esplorazione delle varie aree del campus in cui si svolge il gioco sa rimanere impressa anche per il suo stile artistico.