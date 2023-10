5 giochi simili a Baldur's Gate 3 che non dovreste perdervi per nessun motivo

Come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione di Baldur's Gate 3, l'opera targata Larian Studios si è imposta come uno dei migliori RPG mai realizzati, dalla profondità incredibile e capace di intrattenere per oltre un centinaio d'ore. Ma se ancora non ne avete abbastanza, il genere ha tanto altro da offrirvi.

Di seguito vi elenchiamo 5 giochi simili a Baldur's Gate 3 che non possono assolutamente mancare nella vostra collezione, e che vi invitiamo a scoprire se ancora non lo avete fatto:

Disco Elysium

Il capolavoro di ZA/UM si presenta come atmosfere e scenari ben diversi rispetto a quelli di Baldur's Gate 3: ambientato in una città fittizia collocata in un contesto moderno, Disco Elysium ci mette nei panni di un detective affetto da amnesia al quale vengono affidate le indagini su un misterioso omicidio. Proseguendo con le investigazioni, un poco alla volta farà luce sul suo passato, così come sui pericolosi intrighi che minacciano Elysium. Ispirato a classici del genere come Planescape Torment, Disco Elysium stupisce per la cura maniacale riposta nella scrittura dei dialoghi e per una storia in continua evoluzione dove ogni singola scelta può avere conseguenze concrete sul proseguo del nostro cammino.

Divinity Original Sin II

Non poteva certo mancare l'opera precedente di Larian Studios. La serie di Divinity Original Sin ha permesso alla compagnia belga di imporsi come una garanzia nel panorama dei giochi di ruolo a turni, offrendo una complessità in termini di gameplay e meccaniche con ben pochi rivali sul mercato. Ogni singola mossa sul campo di battaglia può fare la differenza tra la vittoria e la sconfitta, con il giocatore chiamato a sfruttare attentamente ogni vantaggio offerto dall'ambiente circostante per massimizzare i propri risultati. Se già il primo episodio si è confermato di elevata caratura, Dinivity Original Sin II lo perfeziona ulteriormente rivelandosi ancora più longevo e ricco di contenuti. In futuro Divinity Original Sin 3 potrebbe diventare realtà, dunque a maggior ragione godetevi il secondo capitolo se ancora non lo avete mai fatto.

Pathfinder Kingmaker

Basato sull'omonimo gioco di ruolo cartaceo ed ispirato ad opere iconiche come Neverwinter Nights e lo stesso Baldur's Gate, Pathfinder Kingmaker ha tutto ciò che serve per soddisfare le esigenze degli appassionati. Oltre ad offrire combattimenti a turni stimolanti e creativi, nel titolo sviluppato da Owlcat Games ha un peso importante anche la personalizzazione del proprio party così come l'allineamento di ciascun personaggio, che può cambiare in maniera più o meno incisiva a seconda delle scelte compiute dal giocatore durante la partita. Il tutto senza dimenticare un intrigante setting fantasy ed una longevità piuttosto consistente che può arrivare anche sull'ottantina di ore. Da recuperare quanto prima, magari anche assieme al suo successore Pathfinder Wrath of the Righteous.

Pillars of Eternity

L'apprezzata serie di Obsidian Entertainment ha conquistato i favori di critica e pubblico non solo per le sue gradi qualità, ma anche per essere sensibilmente più "user friendly" rispetto ad altri esponenti analoghi del genere. Sia l'originale Pillars of Eternity che il suo seguito Pillars of Eternity II Deadfire appaiono più accessibili anche per un neofita, che può dunque prendere familiarità familiarità con questi giochi di ruolo senza essere travolto dalla complessità della concorrenza. "Accessibilità" però non significa per forza "semplicità" generale: il brand di Obsidian sa regalare grandi stimoli e soddisfazioni per la grande cura generale riposta non solo nella qualità dei dialoghi e del mondo di gioco, ma anche per il sistema di combattimento che sa premiare chi pensa fuori dagli schemi e sa pianificare con attenzione le proprie strategie. Giocateli entrambi, non ve ne pentirete.

Torment: Tides of Numenera

Concepito come erede spirituale di Planescape Torment, Torment Tides of Numenera si basa su una filosofia diversa rispetto ai suoi "colleghi: è infatti molto più incentrato sulla narrativa e sulla caratterizzazione dei personaggi, con un'impostazione fortemente story-driven che mette di conseguenza in secondo piano i combattimenti e la raccolta di risorse. Proprio per via di quest'impostazione differente, l'opera targata InXile Entertainment si dimostra una valida alternativa a Baldur's Gate 3 e ad altri RPG isometrici, offrendo ai giocatori un modo diverso di intendere questa tipologia di giochi.