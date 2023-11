5 giochi gratis simili a Clash of Clans e Clash Royale

Siete pazzi di Clash of Clans e Clash Royale, ma dopo anni di battaglie sentite il bisogno di una ventata d'aria fresca? Allora provate queste cinque interessanti alternative alle hit mobile di Supercell.

Boom Beach

Il primo gioco potete trovarlo direttamente in casa Supercell. Si chiama Boom Beach ed è essenzialmente Clash of Clans su un'isola tropicale e con alcune interessanti modifiche, come un maggior focus sul combattimento e le abilità tattiche.

Lo trovate su Android e iOS.

Plunder Pirates

Vi piacciono sia i pirati che Clash of Clans? Allora non c'è gioco più indicato di Plunder Pirates, sviluppato da Midoki e distribuito da Rovio, la stessa azienda di Angry Birds. Oltre a costruire insediamenti e attaccare quelli degli altri, Plunder Pirates permette anche di esplorare terre sconosciute e imbattersi in nuove aree, mostri, tesori e navi.

Scaricatelo su Android e iOS



Lords Mobile: Kingdom Wars

Sviluppato da IGG.com, Lords Mobile: Kingdom Wars all'inizio può sembrare un gioco come molti altri congeneri, ma la verità è che nasconde alcune meccaniche peculiari che possono essere apprezzate solamente dopo diverse ore di gioco. Dategli una possibilità e non ve ne pentirete.

È disponibile sia su Android sia su iOS.

God of Olympus

Come i due Clash ma con gli dei dell'olimpo. God of Olympus vi permette di comandare ben dodici divinità del pantheon greco e utilizzare i loro poteri per costruire un impero ed espanderlo a discapito dei nemici che si oppongono. Per certi versi somiglia a Dawn of Titans, un altro gioco che potrebbe rappresentare una buona alternativa a Clash of Clans.

Diventate dei su Android e iOS.

Vikings: War of Clans

Se pirati e dei non fanno al caso vostro, che ne dite dei vichinghi? Vikings: War of Clans vi catapulta nelle gelide lande del nord mettendovi al comando di un insediamento di norreni, chiamati ad espandersi e difendersi dai clan rivali. Ad aggiungere un po' di pepe ci pensano dei puzzle con dei premi.

Scontratevi su Android e iOS.