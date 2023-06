5 giochi simili a Final Fantasy 16 che vi consigliamo di giocare: sì anche Devil May Cry V

Final Fantasy 16 è uno dei giochi più attesi degli ultimi anni: il sedicesimo episodio della fantasia finale ci regala una trama dai temi maturi, un sistema di combattimento completamente action (niente più turni), la spettacolarità di battaglie su larga scala tra mille effetti di luci e scintille, nonché alcuni dei tipici elementi della serie.

Sia che abbiate deciso di aspettare a provare questo nuovo capitolo, sia che stiate già pensando al prossimo titolo da provare per ricercare un'esperienza analoga, vi proponiamo 5 giochi simili a Final Fantasy 16 da prendere in considerazione.

The Witcher 3 Wild Hunt

Se non avete mai giocato a The Witcher 3 Wild Hunt, potrete rintracciare alcune similitudini fra questo gioco e la sedicesima fantasia finale. Entrambi questi titoli, infatti, sono giochi di ruolo action che si contraddistinguono per una lore molto ricca e un sistema di combattimento altamente dinamico. Contrariamente a Final Fantasy 16, che adotta una struttura open-map, The Witcher 3 presenta un'esplorazione open-world. Le avventure dello Strigo e quelle del Primo scudo di Rosaria si delineano ambedue su una trama profonda, cucita su tematiche adulte e mai banali, senza dimenticare l'ambientazione fantasy che fa da sfondo alle vicende narrate. Il terzo capitolo della saga di CD Projekt RED, inoltre, è disseminato di avventure secondarie che aggiungono reale significato alla storia di gioco.

Devil May Cry V

Ryota Suzuki, battle director di Final Fantasy 16, è noto per essere stato il designer del sistema di combattimento di Devil May Cry 5, per molti uno dei più riusciti di sempre. Se abbiamo amato il combat system brutale della sedecisima fantasia finale, probabilmente ameremo ancora di più quello di Devil May Cry 5. Il quinto capitolo della saga diabolica di Capcom conta, peraltro, ben tre personaggi giocabili, ciascuno con un diverso stile di combattimento e, come la sedicesima fantasia finale, ospita numerosi nemici dal design variegato, azione sfrenata e un ampio novero di combo tattiche.

The Last Remnant

Sempre dal curriculum degli sviluppatori di Final Fantasy 16 possiamo pescare anche The Last Remnant. Diretto da Hiroshi Takai, che è il co-director del sedicesimo episodio della saga di Final Fantasy, The Last Remnant ci offre un assaggio di un mondo fantasy dilaniato dalla guerra, simile a quello in cui prende le mosse l'avventura del protagonista di FF16. Va riconosciuto che The Last Remnant non è stato osannato dalla critica, ma il gioco promette un sistema di combattimento ricco d'azione e una trama articolata che - alcuni giocatori sono pronti a metterci la mano sul fuoco - sarà in grado di catturarvi.

Xenoblade Chronicles 3

Xenoblade Chronicles 3 è un altro valido ed emozionante gioco di ruolo e di avventura, estremamente coinvolgente con una narrazione di altissimo livello e personaggi ben caratterizzati, due elementi che saranno in grado di incollarvi allo schermo per decine (centinaia?) di ore. Il gioco vanta un sistema di combattimento tattico e coinvolgente in cui sfruttare punti di forza e di debolezza di ognuno dei membri del gruppo. La presenza di una trama profonda e matura lo accomuna a Final Fantasy XVI e per questo abbiamo deciso di inserirlo nella nostra Top 5. Per approfondire, ecco la recensione di Xenoblade Chronicles 3 per Nintendo Switch.

Tales of Arise

Tales of Arise è un GRD giapponese d'azione. Il suo sistema di combattimento consente di concatenare assieme più combo in azioni stilistiche che possono essere combinate a quelle dei propri alleati per alternare arti magiche e assalti fisici. Se amate lo stile anime, le trame capaci di scendere in profondità e di sondare più aspetti dell'animo umano, e un sistema di combattimento dinamico, proprio come accade in Final Fantasy 16, questo gioco potrebbe fare al caso vostro. Per saperne di più, consultate la nostra recensione di Tales of Arise.