5 giochi simili a Genshin Impact da giocare o tenere d'occhio

Avete trascorso decine di ore nel mondo di Genshin Impact e vorreste giocare altri titoli simili? Nessun problema, poiché sono numerosi i titoli già disponibili o di prossima uscita che riprendono alcune delle principali caratteristiche del free to play firmato Hoyoverse.

Tower of Fantasy

Probabilmente il prodotto più vicino a Genshin Impact tra quelli disponibili sul mercato è Tower of Fantasy, che propone una struttura di gioco molto simile al titolo Hoyoverse, seppur con un’impostazione da MMO. In Tower of Fantasy troviamo più mondi da esplorare liberamente a piedi o a bordo di cavalcature, piccoli enigmi da completare nell’open world, eventi a tempo limitato e il solito elemento gacha, attraverso il quale si possono ottenere i personaggi. La principale differenza tra ToF e Genshin Impact risiede nell’endgame, visto che nel gioco Hotta Studio questa componente del gioco è più complessa e si gioca spesso e volentieri in cooperativa con altri giocatori, che possono essere incontrati anche in giro per la mappa, magari in prossimità di un world boss.

Immortals Fenyx Rising

Proprio come Genshin Impact, anche l’Immortal Fenyx Rising di Ubisoft è un prodotto fortemente ispirato all’ultimo filone di Zelda, quello iniziato con Breath of the Wild. Certo, nel titolo dell’azienda francese manca del tutto la componente gacha e il protagonista è sempre lo stesso, ma tale elemento viene compensato da una storia divertente poiché coinvolge buona parte delle divinità greche e le mostra sotto una luce ben diversa rispetto al solito. Oltre alla main quest, uno degli elementi più riusciti di Immortal Fenyx Rising è la composizione dell’open world, davvero ricco di puzzle stimolanti e sfide che ricompensano il giocatore con potenziamenti e skin per modificare l’aspetto del protagonista, del suo equipaggiamento o della cavalcatura.

Honkai Star Rail

Sebbene il gameplay di Genshin Impact sia un aspetto fondamentale, sono in moltissimi i giocatori che del titolo Hoyoverse apprezzano la cura riposta nella creazione del mondo di gioco e nella caratterizzazione dei personaggi. Fatta eccezione per il setting futuristico, i combattimenti a turni e l'assenza di open world, le restanti caratteristiche del gioco sono pressoché identiche a quanto visto nel gioco ambientato a Tevyat e gli stessi menu hanno un'estetica molto simile. Sulle nostre pagine trovate la recensione della versione PS5 di Honkai Star Rail.

Wuthering Waves

Chi è invece alla ricerca di un gioco quanto più simile possibile a Genshin Impact non può che tenere d’occhio Wuthering Waves, la cui data d’uscita non dovrebbe essere così lontana. L'impostazione del gioco è quella del titolo Hoyoverse, poiché si tratta di un action in terza persona a mondo aperto con la possibilità di ottenere nuovi personaggi tramite la componente gacha. A differenza di Genshin Impact, però, Wuthering Waves è ambientato in un mondo post-apocalittico e ha toni più cupi e maturi, perfetti per chi vuole qualcosa di diverso rispetto alle atmosfere fiabesche.

Project Mugen

Sarà anche stato criticato per la somiglianza di alcune animazioni a quelle dello Spider-Man di Insomniac Games, ma Project Mugen resta uno dei free to play in arrivo più interessanti in assoluto. Il gioco è un action in terza persona con grafica in stile anime e un open world futuristico liberamente esplorabile. I protagonisti possono utilizzare veicoli, volteggiare tra i grattacieli e persino interagire con gli elementi dello scenario, che possono essere raccolti e lanciati contro i nemici.