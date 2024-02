5 giochi simili a League of Legends: c'è un Battle Arena per ogni gusto

Nonostante l'incrollabile successo di League of Legends proiettato verso la Stagione 2024, nell'universo dei MOBA c'è vita oltre il kolossal gratuito di Riot Games: i fan di esperienze multiplayer in stile Battle Arena hanno davvero l'imbarazzo della scelta. Eccovi allora 5 valide 'alternative' a League of Legends.

Il settore dei MOBA, d'altronde, è uno dei più vivaci e mutevoli dell'intero panorama dell'industria videoludica, con milioni di appassionati che affollano i server e gli streaming dei creatori di contenuti più affermati.

Sono davvero tanti i fattori che concorrono a determinare il successo dei Battle Arena, dalla grande varietà di personaggi da interpretare all'emozione restituita da ogni sfida, per tacere dell'enorme ventaglio di sistemi sui quali è possibile accedere ai server dei MOBA più popolari e della bontà del comparto grafico offertoci dagli esponenti del genere.

DOTA 2

Fortemente legato alle dinamiche di gameplay sperimentate dagli appassionati di DotA, Defense of the Ancients mutua da League of Legends una struttura di gioco improntata sul controllo di un singolo eroe e sulla gestione della base e delle truppe demandata alla CPU.

Ogni partita disputata in DOTA 2 verte attorno alla distruzione della fortezza avversaria, con sfide dallo spirito prettamente strategico che prevedono degli scontri tra due squadre. Il grande ventaglio di personaggi interpretabili, ciascuno con una propria rosa di attacchi e abilità speciali, fa il resto e contribuisce a rendere DOTA 2 uno dei titoli più amati dai fan del genere.

Brawl Stars

Sviluppato da Supercell, gli autori dei fenomeni mobile Clash of Clans e Clash Royale, Brawl Stars concentra la propria esperienza di gioco sulle battaglie PvP ma offre anche una valida componente PvE con eventi specifici e sfide di vario genere, perfette per acquisire esperienza prima di scendere in battaglia contro gli altri utenti online.

Dietro alla superficialità apparente di un comparto grafico simil-cartoonesco e di personaggi dall'aspetto stilizzato si nasconde un titolo dall'impianto di gameplay davvero divertente, con oltre venti guerrieri da interpretare in sfide che prendono in prestito le meccaniche strategiche di League of Legends per ibridarle alla frenesia dei battle royale in stile Fortnite (ma con una visuale dall'alto).

Smite

Il 'cugino divino' di DOTA, verrebbe da chiamare il celebre MOBA degli studi Hi-Rez osservando le spettacolari battaglie tra divinità in guerra che ne caratterizzano l'esperienza di gioco. Le decine di entità astrali che si contendono da anni il predominio delle lande virtuali di Smite hanno saputo regalare un'infinità di soddisfazioni ai fan del genere, merito della grande profondità di un sistema di combattimento basato sullo studio minuzioso delle singole abilità dei personaggi.

L'evoluzione o rivoluzione promessaci da Smite 2 è la perfetta cartina tornasole del successo di questa IP, come pure della volontà di Hi-Rez e Titan Forge di svecchiarne le meccaniche per introdurre novità ludiche e contenutistiche tanto importanti quanto il passaggio all'inquadratura in terza persona e alla riformulazione totale del roster di divinità

Arena of Valor

Prodotto da Tencent e lanciato in anteprima a fine 2016, Arena of Valor continua ad essere uno dei MOBA più giocati dagli appassionati di Battle Royale, per tutta una serie di ragioni. Il merito di questo successo duraturo è certamente da ascrivere agli sviluppatori che, dal 2016 ad oggi, non hanno mai smesso di aggiornare l'offerta ludica e contenutistica del titolo, garantendone un'esperienza sempre fresca ai fan di lungo corso (e non solo).

Le sfide 5v5 disputate dagli appassionati e dalle nuove leve di Arena of Valor su iOS e Android, d'altronde, sono seguite da tantissimi utenti su Twitch e altri portali di streaming grazie all'entusiasmo restituito dai creatori di contenuti e ai colpi di scena che caratterizzano ogni scontro.

Mobile Legends Bang Bang

Sviluppato e pubblicato da Moonton, Mobile Legends Bang Bang (per gli amici MLBB) ha saputo ritagliarsi nel tempo uno spazio sempre più ampio nelle routine videoludiche dei fan di MOBA, dapprima nel sud-est asiatico (dove ha raggiunto le dimensioni di un vero e proprio fenomeno di costume) e successivamente nel resto del mondo.

Ogni battaglia combattuta in MLBB vede contrapposte due squadre da cinque eroi sullo sfondo di una mappa a layout simmetrico, con sfide votate alla conquista della torre del nemico e, ovviamente, alla strenua difesa della propria fortezza dagli assalti degli avversari. L'impianto contenutistico di MLBB prende quindi in prestito il linguaggio ludico di League of Legends e DOTA per restituire a schermo un'esperienza immediata e profonda al tempo stesso.